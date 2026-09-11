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در راستای تکریم ارباب رجوع، دادستان مرکز استان خوزستان به همراه معاونین خود و قاضی ناظر بر زندان ها، با ۴۳ نفر از مراجعه کنندگان دیدار و درخواستهای آنان را بررسی و رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این دیدار امیر خلفیان با استماع مطالبات و دغدغههای مراجعان، بر ضرورت تکریم اربابرجوع، تسریع در رسیدگیها و پیگیری دقیق پروندهها در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، فرصتی برای شناسایی میدانی مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر و قانونی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حقوق شهروندان است.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به جایگاه دیدارهای مردمی در ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی افزود: در این نشستها تلاش میشود ضمن شنیدن بیواسطه مشکلات، درخواستها در کوتاهترین زمان ممکن تفکیک، بررسی و به مرجع ذیصلاح ارجاع شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری و مسیر پیگیری برای مراجعان شفاف شود.
در جریان این ملاقات عمومی، موضوعات و درخواستهای مطرحشده از سوی مراجعان با حضور معاونین دادستان و قاضی ناظر بر زندانها مورد رسیدگی قرار گرفت و در مواردی که نیازمند اقدام فوری بود، راهنماییهای لازم ارائه و نسبت به استعلام، پیگیری و اقدام قانونی در چارچوب مقررات، دستورات مقتضی صادر شد.