«سونتی لیم‌تونگکول» فعال سیاسی باسابقه تایلندی به همراه جمعی از هواداران خود مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در بانکوک، نظارت بیشتر بر رفتار اسرائیلی‌ها در تایلند و پایان حملات نظامی علیه غیرنظامیان در غزه را درخواست کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این تجمع که نخستین اعتراض گسترده در چارچوب کارزار جدید «تایلند را پس بگیریم» بود، با حضور شماری از ملی‌گرایان تایلندی و برخی مخالفان اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی برگزار شد.

سونتی لیم‌تونگکول، از چهره‌های شناخته‌شده جریان «پیراهن زرد» در تایلند، تلاش کرد نامه‌ای خطاب به سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور تحویل دهد؛ اما مسئولان سفارت اعلام کردند کارکنان سفارت در محل حضور ندارند.

در این نامه، نگرانی‌هایی درباره رفتار برخی گردشگران و ساکنان اسرائیلی در تایلند مطرح شده و آنها به نقض قوانین، ایجاد مزاحمت برای جوامع محلی، بی‌احترامی به فرهنگ و سنت‌های تایلندی و همچنین برخی تخلفات مالی متهم شده‌اند.

بخش دیگری از نامه به جنگ غزه اختصاص داشت. سونتی از سیاست رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیان انتقاد کرد و پایان حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، مدارس و بیمارستان‌ها و رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی را خواستار شد.