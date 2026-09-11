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دبیر ستاد مردمی پشتیبانی بازیهای میادین، از عرضه عمومی بازیهای «بومبوم» خبر داد و گفت: این بازیها با هدف ایجاد صمیمیت و تثبیت رابطه کودکان و نوجوانان با قهرمانان و شهدای کشور طراحی شده است.
محمد یقینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: فعالان حوزه کودک با هدف غنیسازی محتوای غرفههای کودک در میادین تجمعات شبانه، طراحی بازیهایی را آغاز کردند که منجر به خلق بازیهای بومبوم شد.
وی افزود: این بازیها در حال حاضر در بیش از ۱۴۰ تجمع سراسر کشور اجرا میشود و محوریت آن معرفی قهرمانان، شهدای دوران دفاع مقدس و تمامی کسانی است که در حوزههای مختلف کشور به مقام شهادت رسیدهاند.
یقینی توضیح داد: کودکان و نوجوانان از طریق ورود به یک جهان داستانی و ایفای نقش، با مسیر قهرمان شدن و تلاشهای شهدا آشنا میشوند. این روش کمک میکند تا آموزشهای حماسی در قالب بازی به نسل جدید منتقل شود.
دبیر ستاد مردمی پشتیبانی بازیهای میادین بیان کرد: با توجه به استقبال و بازخورد مثبت مخاطبان، تصمیم گرفته شد تا این بازیها از فضای میادین به همه خانههای ایران بیاید. هماکنون تمام کودکان و نوجوانان علاقهمند به فضای حماسی و قهرمانی میتوانند بازی «بومبوم» شامل کارتها، ماموریتها، چالشها و بازیهای دستهجمعی را از طریق سایت www.boomboom-world.ir و فروشگاههای معتبر سراسر کشور تهیه کنند.