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جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه تریلر کشنده حامل یک دستگاه لودر فاقد مجوزهای قانونی و مدارک گمرکی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در شهرستان الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی خمه شهرستان الیگودرز، با هدف اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه تریلر کشنده حامل لودر مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
فرهاد ابدالیچگنی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسیهای تخصصی، مشخص شد لودر حملشده فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک معتبر گمرکی است که در ادامه، ضمن توقیف محموله، یک نفر در این رابطه دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
وی گفت: کارشناسان ارزش لودر قاچاق کشفشده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
ابدال چگنی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و حمایت از اقتصاد کشور، گفت: مبارزه بیامان با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی اجازه نخواهند داد سرمایههای نامشروع و کالاهای قاچاق، چرخه اقتصادی کشور را تحتتأثیر قرار دهد.