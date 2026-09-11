به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی خمه شهرستان الیگودرز، با هدف اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه تریلر کشنده حامل لودر مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.



فرهاد ابدالی‌چگنی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی‌های تخصصی، مشخص شد لودر حمل‌شده فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک معتبر گمرکی است که در ادامه، ضمن توقیف محموله، یک نفر در این‌ رابطه دستگیر شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.



وی گفت: کارشناسان ارزش لودر قاچاق کشف‌شده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.



ابدال چگنی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و حمایت از اقتصاد کشور، گفت: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی اجازه نخواهند داد سرمایه‌های نامشروع و کالا‌های قاچاق، چرخه اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.