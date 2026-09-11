به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: باغات گردوی روستای سیمت به عنوان یکی از مناطق پایلوت توسعه و اصلاح باغات گردوی شهرستان، در سطح ۱۰ هکتار و با یک هزار و ۲۰۰ اصله درخت گردو در این سطح کشت شده است.

عباسعلی پورمند با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲۵ تن محصول گردو از این باغات برداشت شود.

وی با تأکید بر ظرفیت مناسب روستای سیمت در حوزه باغداری تصریح کرد: این روستا در برنامه‌های اصلاح و توسعه باغات گردوی شهرستان قرار گرفته و اجرای طرح‌های پایلوت اصلاح ارقام، سرشاخه‌کاری و پیوند درختان گردو در آن مورد توجه ویژه قرار دارد.

پورمند از رایزنی برای برگزاری نخستین جشنواره گردو در روستای سیمت با حضور دهیار و جمعی از باغداران روستا خبر داد و اهداف پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره را چنین برشمرد: معرفی ظرفیت‌های باغداری روستا، معرفی محصول گردوی سیمت، حمایت از باغداران، انتقال دانش و تجربیات تولید، معرفی ارقام و روش‌های نوین اصلاح باغات، توسعه فرآوری و بسته‌بندی، ایجاد زمینه عرضه مستقیم محصول و کمک به رونق اقتصادی روستا.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در پایان بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: توسعه باغداری علمی، اصلاح و نوسازی باغات و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و باغداران پیشرو، نقش کلیدی در ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید محصولات باغی دارد و می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سطح شهرستان و استان مازندران مورد استفاده قرار گیرد.