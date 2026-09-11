رهبر دموکرات‌های سنا گفت: ریاست جمهوری ترامپ چنان به بن بست خورده و ناکام مانده، که او برای جلب آرای مردم آمریکا، به تلاش برای رشوه دادن به آنها روی آورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چاک شومر این اقدام ترامپ را توهینی به مردم آمریکا و دموکراسی دانست و گفت: این اعترافی به این واقعیت است که ترامپ تا چه حد در مخمصه ای وخیم گرفتار شده است.

رهبر دموکرات های سنا در ادامه ویدئویی از صحبت های ترامپ را به پیام خود اضافه کرد که در آن می گوید: اگر جمهوری خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، مبلغ ۵ هزار دلار به تک تک شهروندان آمریکا پرداخت خواهد کرد.