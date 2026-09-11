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مقامات فیلیپین در پی آتشسوزی یک کشتی مسافری-باری در نزدیکی جزیره پالوان، اعزام گسترده شناورهای نظامی و غیرنظامی را برای عملیات جستوجو آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، تصاویر پهپادی منتشر شده از سوی گارد ساحلی فیلیپین، این کشتی را در حالی نشان میدهد که بخشهایی از آن در آتش سوخته و دود همچنان از بدنه آن برخاسته است.
سخنگوی گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد: به علت دود غلیظ، گرمای شدید و خطر انفجار، نیروهای امدادی هنوز نتوانستهاند وارد کشتی شوند. تاکنون ۴۳ نفر، از جمله دو تبعه شیلی، از این حادثه نجات یافتهاند.
این کشتی از منطقه باسکو در مانیل عازم کورون در جزیره پالوان بود؛ منطقهای گردشگری که به سبب مناطق غواصی و جزایر متعدد، مقصد محبوب گردشگران است.
گارد ساحلی دو شناور ۴۴ متری و سه شناور کوچکتر را برای عملیات جستوجو اعزام کرده و قایقهای امدادی ارتش، ماهیگیران محلی و صاحبان مراکز گردشگری نیز در عملیات نجات مشارکت دارند. یک فروند هواپیمای نظامی نیز برای پشتیبانی از عملیات در حالت آمادهباش قرار گرفته است.
یکی از نجاتیافتگان به نیروهای امدادی گفته است: پیش از گسترش سریع آتش در کشتی، صدای انفجاری شدید از قسمت انبار بار شنیده است. مقامهای فیلیپینی اعلام کردند هنوز علت این انفجار و چگونگی آغاز آتشسوزی مشخص نشده است.
عملیات جستوجو برای یافتن مفقودان همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی تلاش میکنند پیش از وخیمتر شدن شرایط کشتی، به بخشهای داخلی آن دسترسی پیدا کنند.