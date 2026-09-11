فوتبال لیگ قهرمانان اروپا / پیروزی بایرن و یونایتد، تساوی رم

فوتبال لیگ قهرمانان اروپا / پیروزی بایرن و یونایتد، تساوی رم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه رو‌به‌رو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه می‌شود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف می‌شوند.



نتایج ادامه هفته نخست به این شرح است:

* گروه اول:

فنرباغچه ترکیه ۱ - ۱ رم ایتالیا (گل رم: بریان کریستانته در دقیقه ۳۹)

- اسماعیل کارتال سرمربی ترکیه‌ای و سابق پرسپولیس هدایت تیم فنرباغچه را بر عهده دارد و شب گذشته پس از تساوی تیمش اعلام استعفا کرد.

آیندهوون هلند ۱ - ۱ شاختار دونیتسک اوکراین

کومو ایتالیا ۴ - ۱ ار بی لایپزیش آلمان

بایرن مونیخ آلمان ۵ - ۰ بودو گلیمت نروژ (گل‌ها: جمال موسیالا در دقیقه ۴۷، هری کین ۶۱، آلفونسو دیویس ۷۷ و مایکل اولیس ۸۳ و ۲ + ۹۰)

منچستریونایتد انگلیس ۴ - ۰ صباح جمهوری آذربایجان (گل‌ها: ماتیوش کانیا در دقیقه ۲۷، برونو فرناندش ۴۲، بنیامین ششکو ۴۵ و لیساندرو مارتینس ۶۸)

اسلاویا پراگ چک ۲ - ۳ لانس فرانسه

- نتایج سه شنبه ۱۷ شهریور:

آ ا ک آتن یونان ۱ - ۰ لاسک لینز اتریش

کلوب بروخه بلژیک ۲ - ۳ آستون ویلا انگلیس

بوروسیا دورتموند آلمان ۳ - ۲ ویارئال اسپانیا (گل‌های دورتموند: رناتو ویگا - گل به خودی مدافع ویارئال - در دقیقه ۵۳ و سرهو گیراسی ۸۰ و ۸۵ - پنالتی)

پورتو پرتغال ۰ - ۲ منچسترسیتی انگلیس (گل‌ها: ارلینگ هالند ۴۷ و ۱ + ۹۰)

لیل فرانسه ۲ - ۳ رئال بتیس اسپانیا

رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۱ اینتر ایتالیا

- برای رئال کیلیان امباپه در دقیقه ۱۴ و فدریکو والورده ۲۳ گلزنی کردند و گل تیم اینتر را کارلوس آگوستو در دقیقه ۷۷ وارد دروازه حریف کرد.

* نتایج چهارشنبه ۱۸ شهریور:

بارسلونا اسپانیا ۵ - ۱ فاینورد هلند

اشتوتگارت آلمان ۳ - ۱ وایکینگ نروژ

لیورپول انگلیس ۲ - ۱ آتلتیکومادرید اسپانیا

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۶ - ۱ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی

اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۳ - ۱ گالاتاسرای ترکیه

ناپولی ایتالیا ۰ - ۱ آرسنال انگلیس

- در جدول تیم‌های ۳ امتیازی پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و بارسلونا اول تا سوم هستند.