پخش زنده
امروز: -
هفته نخست دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه روبهرو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه میشود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف میشوند.
نتایج ادامه هفته نخست به این شرح است:
* گروه اول:
فنرباغچه ترکیه ۱ - ۱ رم ایتالیا (گل رم: بریان کریستانته در دقیقه ۳۹)
- اسماعیل کارتال سرمربی ترکیهای و سابق پرسپولیس هدایت تیم فنرباغچه را بر عهده دارد و شب گذشته پس از تساوی تیمش اعلام استعفا کرد.
آیندهوون هلند ۱ - ۱ شاختار دونیتسک اوکراین
کومو ایتالیا ۴ - ۱ ار بی لایپزیش آلمان
بایرن مونیخ آلمان ۵ - ۰ بودو گلیمت نروژ (گلها: جمال موسیالا در دقیقه ۴۷، هری کین ۶۱، آلفونسو دیویس ۷۷ و مایکل اولیس ۸۳ و ۲ + ۹۰)
منچستریونایتد انگلیس ۴ - ۰ صباح جمهوری آذربایجان (گلها: ماتیوش کانیا در دقیقه ۲۷، برونو فرناندش ۴۲، بنیامین ششکو ۴۵ و لیساندرو مارتینس ۶۸)
اسلاویا پراگ چک ۲ - ۳ لانس فرانسه
- نتایج سه شنبه ۱۷ شهریور:
آ ا ک آتن یونان ۱ - ۰ لاسک لینز اتریش
کلوب بروخه بلژیک ۲ - ۳ آستون ویلا انگلیس
بوروسیا دورتموند آلمان ۳ - ۲ ویارئال اسپانیا (گلهای دورتموند: رناتو ویگا - گل به خودی مدافع ویارئال - در دقیقه ۵۳ و سرهو گیراسی ۸۰ و ۸۵ - پنالتی)
پورتو پرتغال ۰ - ۲ منچسترسیتی انگلیس (گلها: ارلینگ هالند ۴۷ و ۱ + ۹۰)
لیل فرانسه ۲ - ۳ رئال بتیس اسپانیا
رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۱ اینتر ایتالیا
- برای رئال کیلیان امباپه در دقیقه ۱۴ و فدریکو والورده ۲۳ گلزنی کردند و گل تیم اینتر را کارلوس آگوستو در دقیقه ۷۷ وارد دروازه حریف کرد.
* نتایج چهارشنبه ۱۸ شهریور:
بارسلونا اسپانیا ۵ - ۱ فاینورد هلند
اشتوتگارت آلمان ۳ - ۱ وایکینگ نروژ
لیورپول انگلیس ۲ - ۱ آتلتیکومادرید اسپانیا
پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۶ - ۱ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی
اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۳ - ۱ گالاتاسرای ترکیه
ناپولی ایتالیا ۰ - ۱ آرسنال انگلیس
- در جدول تیمهای ۳ امتیازی پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و بارسلونا اول تا سوم هستند.