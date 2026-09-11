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دبیر اجرایی کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی: هوش مصنوعی فاقد توانایی معاینه بالینی است و هرگونه تجویز دارو توسط این سامانهها، تخلف محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استفاده از پلتفرمهای هوش مصنوعی (AI) در حوزه سلامت به سرعت در حال افزایش است؛ ابزارهایی که میتوانند به پزشکان در تفسیر سریعتر نتایج کمک کنند. اما آیا این فناوری میتواند جایگزین پزشک شود؟ پاسخ دکتر محمود جاوید، دبیر اجرایی هفدهمین کنگره بینالمللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، به این پرسش قاطعانه «خیر» است.
دبیر اجرایی کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی گفت: خطر در کمین بیماران؛ هوش مصنوعی «پزشک» نیست و حق تجویز دارو ندارد!
محمود جاوید افزود: با رشد ابزارهای هوش مصنوعی، بسیاری از بیماران برای تفسیر نتایج آزمایش خود به این پلتفرمها اعتماد میکنند. دکتر محمود جاوید، دبیر اجرایی کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، ضمن هشدار نسبت به خطرات تفسیر خودسرانه نتایج، تأکید کرد که هوش مصنوعی فاقد توانایی معاینه بالینی است و هرگونه تجویز دارو توسط این سامانهها، تخلف محسوب میشود.
دبیر کنگره خدمات آزمایشگاهی هشدار داد: تصمیمگیری درباره درمان و دارو بر اساس تفسیر هوش مصنوعی، ریسک بزرگی است که باید از آن پرهیز کرد.
دکتر جاوید در اختتامیه این کنگره که در برج میلاد برگزار شد، با اشاره به توانمندیهای هوش مصنوعی در دسترسی به کتب علمی و تحلیل بیومارکرها، تأکید کرد: این سامانهها ابزارهای کمکی هستند و نه تصمیمگیرنده. بزرگترین نقطه ضعف هوش مصنوعی، ناتوانی در انجام معاینه بالینی است؛ فرآیندی که بخش جداییناپذیر تشخیص دقیق پزشکی محسوب میشود.
خطر خوددرمانی بر اساس تفسیر اشتباه
یکی از نگرانیهای اصلی جامعه پزشکی، بارگذاری نتایج آزمایش توسط بیماران در سامانههای هوش مصنوعی و تصمیمگیری برای مصرف دارو بر اساس آنهاست. طبق اظهارات دکتر جاوید، سامانههای معتبر و دارای مجوز، حق ارائه تشخیص دقیق یا توصیه دارویی به بیمار را ندارند. هر سامانهای که برخلاف این اصول عمل کند، عملاً مرتکب تخلف شده است.
جای خالی قوانین در ایران
دبیر اجرایی کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی با اشاره به خلأهای قانونی در ایران گفت: هنوز دستورالعمل مشخصی برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت نداریم و باید مسائل اخلاقی و حرفهای آن بهسرعت تدوین شود. مردم باید بدانند که حتی اگر هوش مصنوعی وضعیت “پیشدیابت” را گزارش کند، این صرفاً یک هشدار است و تصمیمگیری نهایی تنها پس از مشاوره پزشکی و معاینات بالینی معتبر است.
هفدهمین کنگره بینالمللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، به مدت ۴ روز با حضور بیش از ۲۵۰ شرکت دانشبنیان در تهران برگزار شد.