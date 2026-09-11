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«چیوتل اجیوفور»، «دنیای آرمان»، «به خانه برگردیم»، «مربی محبوب ۱»، «همنت»، «وداع با ابلهان» و «گزارش»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پسری که باد را مهار کرد» به کارگردانی «چیوتل اجیوفور»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.
در این فیلم با بازی چیوتل اجیوفور، فلیکس لمبورو، ماکسول سیمبا و رابرت آژنو خواهیم دید: یک نوجوان ۱۳ ساله از مدرسهای که عاشقش است، خارج میشود؛ چون خانواده اش دیگر نمیتوانند، هزینههای خود را به خاطر قحطی و خشک سالی تامین کند. او با ترفندی به کتابخانه میرود و با تلاش و پشتکار در کنار موانعی که دارد، یاد میگیرد که چگونه یک آسیاب بادی از انرژی الکتریکی برای نجات روستای خود از قحطی بسازد...
فیلم تلویزیونی «دنیای آرمان» به کارگردانی «روح اله فخرو»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: آرمان پسر نوجوانی است که از کمبود شجاعت رنج میبرد. در این بین با آمدن پدربزرگ آرمان به خانه آنها و قصههایی که از شاهنامه برای نوه هایش تعریف میکند، آرمان در دنیای ذهن و تخیلات خود، با قهرمان افسانهای شاهنامه یعنی رستم ارتباط زیادی برقرار میکند. در این بین با پیدا شدن یک تکه کاشی شکسته و در نتیجه کامل شدن نقش روی شاهنامه پدربزرگ، شخصیت رستم وارد دنیای آرمان میشود. با ورود رستم و به پشتوانهی او، آرمان دل و جرأت پیدا کرده و ...
حسام صیادی، روح الله محرابی، آرش میراحمدی، الناز اسماعیلی و محمد فیلی در فیلم تلویزیونی «دنیای آرمان» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «به خانه برگردیم» به کارگردانی «بوومَن آی رانی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی آویناش تیواری، بوومَن آی رانی و شریا چادری خواهیم دید: پس از مرگ شیوانی، همسر شیو، اعضای خانواده پس از مدتها دوباره دور هم جمع میشوند. شیو که دیگر تنها مانده، طبق قولی که سالها قبل به همسرش داده و با وجود دلبستگی عمیقش به خانه و زادگاهش با اکراه تصمیم میگیرد برای ادامۀ زندگی همراه دخترش آنو به سنگاپور برود. اما درست در فرودگاه بمبئی مشخص میشود که به دلیل مشکل در بلیط، سفر شیو دو روز به تعویق افتاده است. آنو که به خاطرِ بچه هایش مجبور است به سفر ادامه دهد، شیو را نزد پسرش آمای میگذارد تا دو روز بعد راهی سنگاپور شود. آمای، معمار جوانی است که در یک شرکت معماری همراه نامزدش مشغول کار است. رابطه او با پدرش سالها است زیرِ سایه سوء تفاهم، اختلاف نسل و حرفهای ناگفته قرار دارد. هم خانه شدن دوباره آنها در این مدت کوتاه دوباره آن تنشهای قدیمی را زنده میکند. اما در دل همین درگیری ها، کم کم صمیمیتی شکل میگیرد که سالها فرصت بروز نداشته است. در همین زمان، آمای درگیر مهمترین پروژه حرفهای زندگیش است و ..
فیلم سینمایی جدید «مربی محبوب ۱» به کارگردانی «هیون سول ایپ»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی پارک سونگ وونگ، پارک سو او، اوه جو سوک، کیم تک، اوه هیون جونگ، کانگ هی گو، مون سو این، بائه هه سون و چوی بیونگ مو؛ درباره منگگونگ مربی یک تیم بسکتبال است که به خاطر نتایج ضعیفش در آستانه اخراج است. او با پسر جوانی که به شکل آنلاین او را تخریب میکند روبهرو میشود ولی رابطه این دو نفر به زودی صمیمی شده و راهنماییهای پسر جوان باعث میشود رابطه مربی با بازیکنانش خوب شود و ...
فیلم سینمایی جدید «همنت» به کارگردانی «کلویی ژائو»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی زک ویشارت، پل مسکال و جسی باکلی آمده است: در شهر استراتفرد، ویلیام شکسپیر، جوانی با استعداد در زمینهی نوشتن، عاشق دختری به نام اگنس میشود. آنها به زودی صاحب دختری به نام سوزانا و بعدا پسر و دختری دوقلو به نامهای همنت و جودیث میشوند. ویلیام برای آنکه نمایشنامههایش را روی صحنه ببرد، بیشتر وقتش را در لندن میگذراند. در این میان جودیث مریض میشود و در حال مرگ است، اما همنت خود را در بستر او جای میدهد تا مرگ را فریب دهد و او را به جای خواهرش ببرد. روز بعد جودیت خوب میشود و این همنت است که میمیرد. ویلیام دقایقی پس از مرگ همنت میرسد و اگنس او را سرزنش میکند که چیزی از غم آنها نمیداند و فقط به نمایشنامههایش اهمیت میدهد. چندی بعد اگنس متوجه میشود ویلیام نمایشنامه جدیدی به نام هملت قرار است روی صحنه ببرد. اگنس خشمگین میشود که چرا ویلیام اسم پسرشان را روی نمایشنامهاش گذاشته و همین باعث میشود به لندن برود و نمایش را ببیند. انجا با دیدن نمایش، اگنس درمییابد که ویلیام چه اندازه از مرگ پسرشان متاثر شده و نمایشنامه را در واقع در نتیجه آلام روحی خود به خاطر فقدان همنت نوشته است و همین باعث میشود که اگنس و ویلیام به نوعی با این سوگ کنار بیایند.
فیلم سینمایی جدید «خانه امن» به کارگردانی «جیمی مارشال»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی براین بورلو، مایکل بردوی و مارکینا براون؛ درباره شش مامور دولتی آمریکا برای حفظ امنیتشان به یک خانه امن میروند. آنها باید از خطرات بیرونی خودشان را حفظ نمایند ولی به مرور زمان متوجه میشوند که در میانشان جاسوس هم دارند و ...
فیلم سینمایی «ربیعه علیه بوش» به کارگردانی «آندریاس درسن»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی ملتم کاپتان، الکساندر شیر و چارلی هوبنر؛ درباره ربیع کورناز، خانهدار ترک اهل برمن آلمان است که متوجه میشود پسر بزرگش مورات به اشتباه در پاکستان توسط دولت ایالات متحده به جرم همکاری با گروههای تروریستی بازداشت شده است. او بیش از پنج سال در اردوگاه زندان گوانتانامو، کوبا نگهداری میشود و انواع شکنجهها را به جرم تروریست بودن متحمل میشود. در مدت بازداشت او، ربیعه با برهارد داک، وکیل مدافع حقوق بشر، پرونده حقوقی را به نام او آغاز میکنند. کمپین آنها برای یک محاکمه عادلانه آنها را به دادگاه عالی میبرد، اما نتیجهای ندارد. سرانجام در سال ۲۰۰۶ مورات آزاد میشود و همه میفهمند او به اشتباه بازداشت شده است. در زمان بازداشتش، دولت آلمان با لغو حق ورود او تلاش کرده است در صورت آزادی از بازگشت او جلوگیری کند که ...
فیلم سینمایی «وداع با ابلهان» به کارگردانی «بوگدان درایر»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جرارد دوپاردیو، هاروی کایتل، لورا مورانته و بوگدان ایانکو خواهیم دید: در دوران جنگ جهانی دوم، جایی در رومانی اشغالی، پسری جسد یک سرباز را پیدا کرده و اتفاقات جالبی به وقوع میپیوندد ...
فیلم سینمایی «راهزن» به کارگردانی «آلن اونگار»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی جاش دوهامل، الیشا کاتبرت، نستور کاربونل، مل گیبسون، سوئن تمل، کیت آرتور بولدن، دیلن فلشنر، اولیویا دوآبو و مایکل اچ کول؛ در مورد یک جنایتکار حرفهای به نام گیلبرت گالوان جونیور است که پس از فرار از زندانی در میشیگان، با هویتی جعلی زندگی میکند. حال او با وجود این که توسط یک گروه ضربت پلیس تعقیب میشد، از ۵۹ بانک و جواهر فروشی سرقت میکند و ...
فیلم سینمایی «آپاراتچی» به کارگردانی «قربانعلی طاهرفر»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم «آپاراتچی» داستان زندگی جلیل رشیدی، نقاش ساختمانی عاشق سینما را روایت میکند که در اوایل دهه ۶۰ در تبریز زندگی میکند. او پس از ساخت چند فیلم کوتاه موفق، آرزوی ساخت نخستین فیلم سینمایی خود را در سر دارد. در این زمان، قاضی نوری، یکی از شخصیتهای مخوف شهر، ترور میشود و جلیل تصمیم میگیرد با ساخت فیلمی درباره زندگی نوری، شانس خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر و دریافت سیمرغ امتحان کند و ...
تورج الوند، فاطمه مسعودیفر، رضا ناجی، هومن برقنورد، بهنام تشکر، امید روحانی، وحید مبصری، امین گلستانه، حسین عابدینی، ولی فروتن و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «آپاراتچی» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «نجات سینما» به کارگردانی «سارا شوگرمن»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی جاناتان پرایس، سامانتا مورتون، تام فلتون، عدیل اختر و سوزان ووکوما؛ ماجرای واقعی لیز ایوانز، آرایشگر و سرپرست یک تئاتر جوانان در کارمارتن ولز است که در سال ۱۹۹۳ کمپینی برای جلوگیری از تعطیلی سینمای لیریک آغاز کرد. او و یکی از اعضای شورای محلی از استیون اسپیلبرگ کمک میگیرند تا فیلم پارک ژوراسیک را به طور ویژه در این سینما نمایش دهند و ...
فیلم سینمایی «گزارش» به کارگردانی «اسکات زد. برنس»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.
در این فیلم با بازی آدام درایور، آنت بنینگ و جان هام خواهید دید: شخصی به نام دنیل جونز راجع به شکنجههای عوامل سازمان سیا روی مظنونین حملات تروریستی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ انجام میدهد. اصل ماجرا به سال ۲۰۰۱ برمی گردد که مشخص میشود جورج بوش پسر، رئیس جمهور وقت آمریکا، اختیارات ویژهای به سازمان سیا برای شکنجه و بازجویی از مظنونان مسلمان حملات تروریستی داده است. سیا دو پیمانکار را استخدام کرده بود تا به کمک آنها این بازجوییها انجام شود. فیلم بر بستر تحقیقات جونز و تیم چند نفره او که در یک زیرزمین بدون پنجره، روی مستندات این گزارش کار میکنند جلو میرود. نقطه عطف تحقیقات جونز جایی است که او گزارش میدهد سازمان سیا میدانسته ...
فیلم سینمایی «پرواز خاموش» به کارگردانی «عبدالحسین برزیده»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم درباره عباس خلبان یک هواپیمای جنگی است که به همراه دوربینهای ساخت وطن که برای اولین بار روی جنگندهای سوار شده است، برای شناسایی موقعیت دشمن به آن سوی مرزها میرود. اما دشمن در برگشت هواپیما و خلبان را هدف قرار میدهد و از برج مراقب به او خبر میدهند که هواپیما نباید به دست دشمن برسد. عباس زنجانی (خلبان) با وجود زخمی که برداشته، مصمم میشود که در اولین فرودگاه در خاک ایران به زمین بنشیند، اما فرودگاه آبادان قدیمی و مخروبه است و قبلاً به وسیله دشمن تخریب شده است. بسیجیهای آن منطقه وقتی از موضوع خبردار میشوند، با تمام قدرت فرودگاه را پاکسازی میکنند. هواپیما فرود میآید، اما ...
حسین یاری، بهمن دان، مجید مشیری و ایرج نوذری در فیلم سینمایی «پرواز خاموش» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «فلورا و سنجاب شگفت انگیز» به کارگردانی «لنا خان»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ماتیلدا لالر، آلیسون هانیگان، بن شوارتز و بنجامین ایوان اینزورث خواهید دید: فلورا در یک خانواده هنرمند متولد شده است. پدر او طراح کمیکهای ابرقهرمانی و مادرش نویسنده رمان است. او مانند پدرش به ابرقهرمانها علاقه دارد و معتقد است آنها حقیقت دارند. او در خیالات خود آنها را میبیند. روزی یک سنجاب توسط یک جاروبرقی بلعیده میشود و میمیرد، اما فلورا به او کمک میکند و او را از مرگ نجات میدهد. سپس او را به خانه میبرد و به دور از چشم مادرش از او نگهداری میکند. اما پس از مدتی متوجه قدرتهای عجیب در او میشود. فلورا نام یولیسس را برای او انتخاب میکند و یولیسس مطابق با حرفهای فلورا رفتارها و واکنشهای عجیب نشان میدهد. فلورا با پدرش جرج این مسئله را مطرح میکند و جرج که در ابتدا باور ندارد، پس از دیدن یولیسس، فلورا را همراهی میکند. پس از خرابکاریهای متعدد که یولیسس به بار میآورد و افراد زیادی را متوجه حضور خود میکند، باعث میشود که ...
فیلم سینمایی جدید «قرارگاه ماجراجویی ۲» به کارگردانی «جو کیکاک»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی توماسو سانلی، جک فولتون، سیمون میلر، آلینا پریژونو و اَندرو مودی؛ درباره چهار دانش آموز است که حالا یک نفر دیگر به نام کِلی نیز به گروهشان اضافه شده است. آنها نقشهای را در آزمایشگاه زیرزمینی پیدا میکنند و با یافتن سرنخها و المانهای نقشه معمای پیش آمده یعنی اطلاع از اجداد خانوادگی کلی و ... را حل میکنند، اما ...
فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» به کارگردانی «نیلز تاوارنیر»، ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در این فیلم با بازی ژاکوب جامبلین و آلکس آندرالامی خواهید دید: جولین پسر نوجوانی است که بهعلت نوعی فلج از ناحیه پاها و یک دست بر روی ویلچر راه میرود و برای کارهایش به پدر و مادر وابسته است. او ماجراجویی را بسیار دوست دارد ولی شرایط جسمی او امکان این نوع فعالیتها را از او گرفته است. پدر جولین درگیر کار است و وقت زیادی برای او ندارد. جولین با دیدن تبلیغ مسابقه سه مرحلهای مرد آهنین که هر ساله در ساحلی در فرانسه برگزار میشود از پدرش میخواهد که در این مسابقه به اتفاق هم شرکت کنند. پدر جولین ابتدا این پیشنهاد را قبول نمیکند ولی.
پویانمایی سینمایی «شهر حیوانات» به کارگردانی «برایان هاوارد، ریچ مور و جرارد باش»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: در شهر حیوانات همه چیز کاملاً تحت کنترل حیوانات بود که ناگهان چند تا از ساکنان شهر گم میشوند و پلیس شهر به دنبال مجرمین وارد عمل میشود. در این میان یک روباه کلاهبردار با یک افسر پلیس خرگوش آشنا شده و تصمیم میگیرد در پردهبرداری از راز پروندۀ فساد با او همکاری کند...