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در همایش همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، از تلاشهای جهادگران و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با حضور دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر مصری، دکتر رنجبر و دکتر رشیدی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار کرمانشاه، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان، مدیران کل اقتصادی استان برگزار شد.
استاندار کرمانشاه در این همایش با بیان اینکه تولید در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی خط دفاع از معیشت و بخشی از امنیت ملی است، گفت: استان کرمانشاه با برخورداری از موقعیت راهبردی، ۶ مرز و بازارچه رسمی و سهم ۴۰ درصدی از کل صادرات کشور به عراق، یکی از مهمترین سکوهای جهش اقتصادی کشور به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با اشاره به همافزایی همهجانبه ارکان اقتصادی استان اظهار کرد: در شرایط حساس و کنونی کشور، سخن گفتن از حوزه صنعت، معدن و تجارت تنها محدود به یک فرآیند ساده اقتصادی و خط تولید کالا نیست؛ بلکه تولید در روزگار فشار، شرایط بحرانی، جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، مؤلفه بنیادین امنیت ملی و خط مقدم دفاع از معیشت، آرامش و پایداری جامعه است.
وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، تصریح کرد: فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدنکاران و کارگران شریف ما در سختترین روزها و در زیر شدیدترین تهاجمها و فشارهای دشمن، میدان نبرد را تغییر دادند و با حضور حماسی در صحنه کار و تولید، اجازه ندادند کمترین خللی در اقتصاد و زندگی مردم شریف پدید آید و این غیرت، مردانگی، پایمردی و تعصب شایسته والاترین درودها و سپاسهاست.
استاندار کرمانشاه با تقدیر از تعهد اجتماعی تولیدکنندگان افزود: یکی از ارزشمندترین جلوههای کارآفرینان ما در این سالها این بود که با وجود تحمل خسارتها، موانع و افزایش سنگین هزینههای سربار، کارگران و نیروهای انسانی خود را حفظ کردند.
وی افزود: تولیدکنندگان ما بهخوبی میدانند که در پس هر فرصت شغلی یک خانواده و در پشت هر واحد صنعتی و کارخانه، بخشی از امید جامعه نهفته است و از این رو، تولید در نگاه ما فراتر از گردش چرخدندههاست؛ تولید یعنی حفظ اشتغال، تأمین مایحتاج مردم، ثباتبخشی به بازار، حراست از سرمایههای ملی و دمیدن روح امید به آینده کشور که توانست دشمن را در اهداف شوم خود ناکام و مأیوس سازد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه استان در جغرافیای اقتصادی ایران گفت: کرمانشاه به هیچ وجه یک استان معمولی نیست، بلکه به واسطه برخورداری از موقعیت راهبردی و سوقالجیشی، طبیعت بکر، ظرفیتهای کمنظیر معدنی و صنعتی، کشاورزی توانمند و همجواری مستقیم با بازارهای مصرف بزرگ منطقهای، بهویژه کشور عراق، یکی از مهمترین سکوهای جهش اقتصادی کشور به شمار میآید.
دکتر حبیبی با اشاره به وجود ۶ مرز و بازارچه رسمی فعال در استان خاطرنشان کرد: این پایانهها فرصتی کمنظیر برای رونق تجاری هستند؛ بهطوریکه در حال حاضر ۴۰ درصد از کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام میشود و این بیانگر نقش راهبردی استان در ارزآوری و تجارت خارجی کشور است.
دکتر حبیبی با اشاره به اقدامات میدانی و رایزنیهای سطح کلان استانداری برای گرهگشایی از چالشهای بخش صنعت و تجارت گفت: توجه به صنعت و معدن اولویت همیشگی ماست و اگر نیاز باشد تمام روزهای هفته را به این نشستها و پیگیریها اختصاص خواهیم داد.
وی افزود: در همین راستا اقدامات مؤثری صورت گرفته است؛ از جمله میزبانی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه و پیگیری متقابل مصوبات در مجلس، دعوت از وزیر صمت به همراه تمامی معاونان وی به استان و برپایی جلسات چهرهبهچهره و مستقیم با تولیدکنندگان، و همچنین برگزاری نشستهای فشرده طی روزهای اخیر با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، رئیس ستاد روابط تجاری دو کشور و مسئولان ارشد سازمان توسعه تجارت ایران و این تعاملات گسترده که با همت اداره کل صمت، اتاق بازرگانی و خانه صمت شکل گرفته، افقهای روشنی را در تسهیل مراودات تجاری و حل مشکلات صنعتگران رقم خواهد زد.
دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم پرهیز از تصدیگری دولت و میدان دادن به بخش خصوصی بیان کرد: واقعیت این است که هیچ دولتی به تنهایی توانایی حل تمامی گرههای اقتصادی را ندارد و دولتها موظف هستند زیرساختها و بسترها را مهیا کنند و با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوانینی روان، شفاف و تسهیلکننده وضع نمایند؛ اما موتور محرک اصلی اقتصاد کشور، بخش خصوصی و کارآفرینان هستند.