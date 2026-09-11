به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری رویترز این افزایش قیمت را ناشی از فشار بر عرضه گازوئیل به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تنش‌ها در تنگه هرمز دانست.

رویترز نوشت: افزایش تازه بهای سوخت با تشدید فشار‌های تورمی سال جاری در آمریکا، باعث دردسر سیاسی برای ترامپ و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آبان شده است.

قیمت نفت خام برنت به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت سوخت، دیروز به بالای ۱۰۷ دلار در هر بشکه رسید که در ماه‌های اخیر بی سابقه بوده است.