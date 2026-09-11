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استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پاسداشت حماسههای دفاع مقدس تکریم واقعی مردم غیور کُرد و پاوه است، گفت: گاهی اثرگذاری یک کار فرهنگی عمیق و اصیل، از پروژههای عمرانی و آزادراههایی که هزاران میلیارد تومان برای آنها هزینه میشود، بهمراتب بیشتر و ماندگارتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حبیبی در نشست هماهنگی و پشتیبانی از پویش استانی کتابخوانی «فاتحان غرب» (با محوریت کتاب ایستاده در حصار)، با اشاره به پیشینه درخشان و ولایتپذیری مردم پاوه و اورامانات اظهار کرد: شکست حصر پاوه در سایه فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، ولایتپذیری، همدلی و فداکاری مردم غیور پاوه و رزمندگان رقم خورد. امروز نیز نسخه مقابله با جنگ ترکیبی و هجمههای سنگین رسانهای دشمن، همان روحیه همبستگی و تکیه بر واقعیتهای تاریخی و مستند است. دکتر حبیبی با هشدار نسبت به تلاشهای دشمن برای تحریف تاریخ و ایجاد شبهه در افتخارات منطقه تصریح کرد: امروز هجمههای تبلیغاتی گستردهای تلاش میکنند بر حماسهها و واقعیتهای تاریخی غرب کشور سایه بیندازند؛ از این رو ترویج روایتهای اصیل و مستند در قالب کتاب، بهترین ابزار برای روشنگری و آشنایی نسل نو و دانشآموزان با حقایق دفاع مقدس است. وی با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این ایام را بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار خواند و افزود: توجه به حماسه پاوه و مردم شریف آن، در حقیقت احترام به جامعه غیور کُرد، برادران اهلسنت و تقویت پیوند امت با آرمانهای انقلاب اسلامی است و این همافزایی فرهنگی باید در تمامی ارکان استان متجلی شود. استاندار کرمانشاه، بر ضرورت نقشآفرینی همهجانبه نهادهای متولی تأکید کرد و از آموزش و پرورش استان خواست با بهرهگیری از ظرفیت بازگشایی مدارس، برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای مربیان و فضاسازی محیطی، دانشآموزان را به حضور فعال در این پویش ترغیب نماید. وی با اشاره به لزوم بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی و شبکههای اجتماعی، از صداوسیمای مرکز کرمانشاه و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تولید و پخش مستندهای فاخر مرتبط با پویش، طرح موضوع در جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی و اطلاعرسانی گسترده در رسانههای محلی را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. استاندار کرمانشاه کلیه دستگاههای اجرایی و فرمانداریها را مکلف به معرفی این رویداد در فضاهای اداری کرد و با قدردانی از اقدامات سپاه حضرت نبیاکرم (ص) در تقویت برنامههای فرهنگی، خواستار بهکارگیری ظرفیتهای بسیج و کانونهای خانوادهمحور برای جلب مشارکت عمومی شد. دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه «محوریت اصلی پویش باید شهرستان پاوه باشد و دامنه آن به مرکز استان و سراسر منطقه گسترش یابد»، بر تخصیص جوایز مادی و معنوی ارزنده برای شرکتکنندگان، نوجوانان و خانوادهها تأکید کرد.