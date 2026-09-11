



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

صراحت «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست می‌گوید، نیرو‌های مسلح قدرتمند ما واقعا «ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ همان کاری که با دیگر پایگاه‌های پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند. مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.