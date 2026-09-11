رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردانهای جانفدای ایران در تهران برگزار میشود
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از برگزاری رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردانهای جانفدای ایران همزمان در شهرستانهای استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، سردار قربانمحمد ولیزاده گفت: این رزمایش با هدف نمایش اقتدار و آمادگی بسیجیان روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه و همزمان با شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در تمامی شهرستانهای استان تهران برگزار میشود.
وی افزود: در این رزمایش گردانهای بیتالمقدس، کوثر، امام علی(ع)، امام حسین(ع)، فاتحین، جهادگران عاشورایی، شهید فهمیده، یگانهای شهید سلیمانی و شهید سلامی، شبکه تربیتی صالحین، هستههای اطلاعاتی، شوراهای تحول محلات، دستههای مستقل پایگاهها و هستههای مقاومت حضور خواهند داشت.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه گفت: دانشآموزان، دانشجویان، بانوان، ورزشکاران، هنرمندان و سایر اقشار در قالب گروههای مختلف در میدان حضور پیدا میکنند تا ظرفیت گسترده مردمی و اجتماعی بسیج در این رزمایش به نمایش گذاشته شود.وی با اشاره به حضور پیشکسوتان سپاه در قالب یگانهای شهید سلامی اظهار کرد: پیشکسوتان و نیروهای باسابقه سپاه نیز در این رزمایش حضور دارند و بخشی از برنامه با حضور این نیروها و تجهیزات متناسب با مأموریت آنان اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران همچنین از اجرای برنامههای جهادگران عاشورایی خبر داد و گفت: این بخش با حضور نیروهای تخصصی و اقشار مختلف از جمله نیروهای مهندسی و امدادی برگزار میشود و ظرفیتهای تخصصی مردم در کنار ظرفیتهای بسیج به میدان خواهد آمد.
ولیزاده با اشاره به پیوند این رزمایش با تجمعات شبانه افزود: برگزاری رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردانهای جانفدای ایران در امتداد تجمعات شبانه و با هدف تقویت انسجام، حضور و آمادگی اجتماعی مردم برنامهریزی شده است و این حرکت در شهرستانهای استان تهران به صورت همزمان دنبال خواهد شد.