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حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۹۴ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی همگام با اقشار مختلف مردم در این اجتماع حضور یافت.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و نود و چهارمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.