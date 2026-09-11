رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بیمارستان بزرگ دزفول به دستگاه روتابلتور، پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوپلاستی جهان مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علیرضا خسروپناه افزود: این اقدام در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته در این شهرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: این دستگاه پیشرفته روتابلتور با صرف ۱۶۰ میلیارد ریال خریداری و به‌طور کامل راه‌اندازی شد که گامی بزرگ در جهت تسهیل دسترسی مردم به درمان‌های تخصصی است.

وی با اعلام موفقیت‌آمیز نخستین عمل جراحی با این دستگاه، گفت: با حضور تیم متخصص و به‌کارگیری این فناوری، دغدغه‌های بیماران قلبی در منطقه شمال خوزستان در این حوزه مرتفع خواهد شد و نیاز مراجعان به انتقال به مراکز دوردست را برطرف خواهد کرد.