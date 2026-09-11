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ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اذعان کرد: در طول جنگ غزه جنایات جنگی رخ داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایهود اولمرت همچنین تصمیم دادگاه بینالمللی کیفری لاهه برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی را در چارچوب قانونی، «درست» ارزیابی کرد.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره به جنایتها در کرانه باختری اذعان کرد تقریباً هر روز جنایاتی علیه مردم بیگناه انجام میشود، مردم در خانههایشان، در مزارعشان و در هر جایی هدف تیراندازی قرار میگیرند و این چیزی است که نمیتوان نادیده گرفت و بخشید.
اولمرت افزود: بنابراین از اقدامات دولت انگلیس علیه اسرائیل تعجب نمیکنم.