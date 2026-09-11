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در فصل داغ گردشگری در واپسین روزهای تابستان، ضریب اشغال هتلهای اصفهان به ۸۵ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: سه هتل پنجستاره جدید نیز در حال اضافه شدن به ظرفیت اقامتی اصفهان است.
امیر کرمزاده افزود: در حال حاضر ضریب اشغال هتلهای استان به ۸۵ درصد رسیده است.
به گفته وی، استان اصفهان را برخوردار از ۹۹ هتل دانست و گفت: از این تعداد پنج هتل آن پنجستاره است و ظرفیت اقامتی استان نیز حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت استاندارد، ۵۰۰ خانهمسافر و بیش از ۷۰۰ اقامتگاه بومگردی است.
کرمزاده همچنین از وجود حدود دو هزار تأسیسات گردشگری در استان خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت اقامتی با اضافه شدن سه هتل پنجستاره جدید در حال پیگیری است.
۲۰۰ رویداد برای جذب گردشگر
برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، بیش از ۲۰۰ رویداد استانی، ملی و بینالمللی در استان اصفهان پیشبینی شده است.
برنامهریزی برای میزبانی از مسئولان مؤسسات و مجموعههای برجسته گردشگری خارجی و توسعه گردشگری طبیعی با مشارکت شهرداریها و دهیاریهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
اصفهان؛ مقصدی با ظرفیت تاریخی گسترده
استان اصفهان بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی دارد که یک هزار و ۹۹۸ مورد آن در فهرست آثار ملی و ۱۷ اثر آن در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
این استان علاوه بر آثار تاریخی، از ظرفیتهای متنوع طبیعی و گردشگری برخوردار است و مسئولان استانی توسعه زیرساختهای اقامتی و برگزاری رویدادها را از محورهای برنامهریزی برای افزایش سهم اصفهان از بازار گردشگری داخلی و خارجی اعلام کردهاند.