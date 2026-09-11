به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ حجت‌الله عطایی اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران انتظامی یک دستگاه خودرو نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و در عملیاتی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف یک هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق شدند که در همین راستا متهم دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.