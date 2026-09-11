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فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل گازوئیل قاچاق و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ حجتالله عطایی اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران انتظامی یک دستگاه خودرو نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و در عملیاتی آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف یک هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق شدند که در همین راستا متهم دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.