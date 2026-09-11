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همزمان با افتتاح نخستین سفارت رژیم صهیونیستی در اسلوونی، هزاران نفر در لیوبلیانا پایتخت این کشور، با شعار «نه به سفارت نسلکشی» تظاهرات و به سیاست دولت جدید اسلوونی در قبال اسرائیل اعتراض کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ این تظاهرات همزمان با سفر «گیدئون ساعر» وزیر امور خارجه اسرائیل به اسلوونی برگزار شد.
معترضان علاوه بر سیاستهای رژیم صهیونیستی، رویکرد دولت جدید اسلوونی به نخستوزیری «یانز یانشا» در قبال تلآویو را نیز بهشدت مورد انتقاد قرار دادند.
«میلان کوچان» رئیسجمهور پیشین اسلوونی و «آندریا کاتیچ» وزیر پیشین دادگستری این کشور نیز در میان شرکتکنندگان در این تجمع حضور داشتند.
جنبش حمایت از حقوق فلسطینیان در اسلوونی دو هفته پیش از افتتاح سفارت نیز با انتشار فراخوانی عمومی از دولت خواسته بود با ایجاد سفارت اسرائیل در این کشور موافقت نکند. این فراخوان به امضای ۴۱ سازمان و بیش از ۳۰۰ شخصیت حقیقی رسیده بود.
افتتاح سفارت اسرائیل و تظاهرات گسترده علیه آن در شرایطی صورت گرفت که مخالفان دولت یانشا، کابینه جدید را به در پیش گرفتن «سیاست خارجی اسرائیلی» متهم کردهاند.
حزب دموکراتیک اسلوونی به رهبری یانشا که مواضعی نزدیک به اسرائیل دارد، در ماه ژوئن قدرت را در دست گرفت.
دولت پیشین اسلوونی به نخستوزیری «روبرت گولوب» کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و اقدامات اسرائیل در نوار غزه و شهرکسازی در اراضی اشغالی را محکوم کرده بود.
دولت گولوب همچنین محدودیتهایی از جمله ممنوعیت تجارت تسلیحاتی با اسرائیل وضع کرده بود؛ سیاستهایی که با روی کار آمدن دولت جدید، روابط لیوبلیانا و تلآویو وارد مرحله متفاوتی شده است.