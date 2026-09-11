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مردم شهرستان پردیس در تجمع شب ۱۹۴ با اشاره به شکار شناور زیرسطحی هوشمند و بدونسرنشین آمریکایی در ورودی تنگه هرمز، این اقدام را نشانه اقتدار و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح کشورمان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این تجمع تأکید کردند: ناکامی دشمن در عرصه نظامی نشان میدهد آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست در میدان نبرد، اکنون بر فشار اقتصادی و جنگ شناختی، ایجاد اختلاف و تفرقه و ناامید کردن مردم از آینده کشور تمرکز کردهاند.
مردم پردیس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزودند: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، اجازه نخواهد داد دشمن با بزرگنمایی مشکلات، اتحاد مردم و مسئولان را هدف قرار دهد.
شرکتکنندگان همچنین آینده ایران را آیندهای مقتدر، پیشرفته و اثرگذار در منطقه توصیف کردند و گفتند: با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، ایران میتواند به یکی از قطبهای علمی و اقتصادی منطقه تبدیل شود.