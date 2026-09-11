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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از جمع آوری ۱۹ هزار و ۷۱۰ فقره انشعاب غیرمجاز در اهواز خبر داد.
به کزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی گفت: در فصل تابستان امسال متحمل فشارهای زیادی روی شبکه از یک سو و مدیریت بار شبکه با توجه به دستورالعملها و ابلاغیهها در خصوص مصارف بخشهای مختلف بودیم.
وی افزود: در روزهای اوج بار تابستان با برنامه ریزی در حوزه مدیریت مصرف در بخشهای مختلف اعم از اداری، صنعتی، کشاورزی، عمومی، تجاری به ویژه اجرای مانور ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید و اجرای مانورهای سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی (مهتاب) با پشتکار تلاشگران صنعت برق و همراهی مردم موفق شدیم روزهای مهم پیک بار را با همه چالشها و سختیها پشت سر بگذاریم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به اجرای بیست و چهار طرح مهتاب در کلانشهر اهواز بیان کرد: در اجرای این طرح ۱۹ هزار و ۷۱۰ فقره انشعاب غیرمجاز مجاز جمع آوری شده است که تاکنون هفت هزار و ۲۸۶ کیلومتر کابل غیرمجاز جمع آوری، ۶ هزار و ۲۴۷ کنتور معیوب تعویض و یک هزار و ۸۹۳ کنتور دیگر نیز در صف انتظار تعویض هستند.
فراتی خاطر نشان کرد: غالب حوادث اهواز در مناطقی رخ میدهد که برخی از اهالی از برق به صورت غیرمجاز استفاده کرده و تاب آوری شبکه را به شدت کاهش دادهاند به گونهای که شاهد ثبت اتفاقات زیادی از طریق سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ بودیم.
وی گفت: اهواز نخستین شهری بود که طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده در آن ازشروع شد و در طرح تبدیل چراغهای گازی روشنایی معابر به LED، جزو شرکتهای پیشتاز بودهایم و تاکنون چندین هزار چراغ تعویض شده و این طرح با قدرت ادامه دارد.