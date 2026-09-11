مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به عملکرد بنیاد در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت:با تلاش شبانه‌روزی همکاران، فرآیند تشکیل پرونده، دیدار و احراز با سرعت و دقت انجام شد و تقریباً تمامی پرونده‌های مشمول تعیین تکلیف و احکام آنان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سید باقر سید رضایی در نشست‌های تخصصی، آموزشی و هم‌اندیشی حوزه پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در تبریز فلسفه قطب‌بندی را خروج از فعالیت‌های جزیره‌ای و حرکت به سمت هم‌افزایی و وحدت رویه میان استان‌های همجوار عنوان کرد و گفت: هدف این است که با انتقال تجربه و آسیب‌شناسی چالش‌ها، راهکار‌های عملیاتی برای ارائه خدمت یکسان و موثر به ایثارگران ارائه شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت نیاز واقعی جامعه هدف، مدیریت داده‌ محور را از الزامات تحول در حوزه پذیرش دانست و افزود:در این حوزه، سرعت و دقت باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید کشور همچنین با اشاره به عملکرد بنیاد در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، فرآیند تشکیل پرونده، دیدار و احراز با سرعت و دقت انجام شد و تقریباً تمامی پرونده‌های مشمول تعیین تکلیف و احکام آنان صادر شد.

سید رضایی تسلط کارشناسان بر قوانین و مقررات را شرط صیانت از حقوق ایثارگران دانست و بر بازآموزی قوانین و ارتقای دانش حقوقی کارکنان تاکید کرد.

علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این نشست‌ها صرفاً جلسات اداری نیستند گفت:این برنامه‌ها فرصتی برای هم‌افزایی، انتقال تجربه، شناسایی موانع و یافتن راهکار برای ارائه خدمت سریعتر، دقیق‌تر و شایسته‌تر به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

وی با تاکید بر اینکه پشت هر پرونده یک انسان و یک خانواده قرار دارد اظهار کرد:آذربایجان‌شرقی افتخار خدمت به ۱۰ هزار و ۱۲۹ شهید، ۲۸ هزار و ۸۰۹ جانباز و یک هزار و ۹۰۱ آزاده را دارد و مجموع جامعه هدف بنیاد در استان به بیش از ۱۸۳ هزار نفر می‌رسد.

سلمانی گفت:آذربایجان‌شرقی در جنگ های تحمیلی اخیر ۲۶۴ شهید والامقام را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مالک رحمتی استاندار شهید آذربایجان‌شرقی تسریع در فرآیند احراز شهادت شهدای اخیر و برقراری مستمری والدین معظم شهدا در نخستین ماه را نمونه‌ای از خدمت جهادی بنیاد عنوان کرد.

سلمانی پذیرش را پیشانی مواجهه بنیاد با جامعه ایثارگری دانست و گفت: کارشناس پذیرش نخستین چهره بنیاد در برابر خانواده شهدا و ایثارگران است و باید با دقت، سرعت، قانون‌مداری و حفظ کرامت آنان عمل کند.

مدیر کل بنیاد آذربایجان‌شرقی با تجلیل از تلاش کارکنان شهرستانی و تاکید بر ضرورت چابک‌سازی و تحول اداری خاطرنشان کرد:خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نباید در چارچوب خشک وظیفه کارمندی خلاصه شود، بلکه یک تکلیف اعتقادی، اخلاقی و ادای دین به شهدا است.

نشست تخصصی معاونین تعاون و امور اجتماعی و روسای ادارات پذیرش و احراز استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، زنجان و قزوین در قالب قطب ۳ کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بیان چالش‌ها، مطالبات و تجربیات میدانی پرداختند.

در این نشست ها مسائل مربوط به پرونده‌های در دست اقدام، احراز، قوانین، سامانه‌های الکترونیکی و گلوگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست‌ها با تاکید بر تسریع و تدقیق فرآیند‌های پذیرش و احراز، تسلط کارشناسان بر قوانین، استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی، رفع موانع اجرایی و حرکت از پرونده‌محوری به خدمت موثر و کرامت‌محور به کار خود پایان داد.