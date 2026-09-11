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مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: همزمان با سراسر کشور، پویش ملی جشن عاطفهها در ۳۴۸ پایگاه استان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهیراد با اشاره به اینکه حمایت از دانشآموزان و خانوادههای نیازمند، همواره یکی از اولویتهای اصلی و محوری کمیته امداد امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: این جشن با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند تحت پوشش و با تلاش مجاهدانه کمیته امداد استان و حمایت خیرین در جریان است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸،۵۰۰ دانشآموز نیازمند زیر چتر حمایتی این نهاد قرار دارند، از مردم خیر و نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این پویش، زمینه را برای تحصیل این عزیزان تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید فراهم آورند.
وی افزود: در این پویش مجموعا ۳۴۸ پایگاه شامل ۱۵۰ پایگاه در سطح مدارس استان، ۱۷۴ پایگاه درمراکز نیکوکاری و ۲۴ پایگاه نیز در ادارات کمیته امداد در سراسر استان آماده جمعآوری کمکهای خیرین هستند.
الهی راد گفت: این نهاد با ارائه خدمات متنوعی از جمله اهدای لوازمالتحریر، کمک هزینههای تحصیلی، اعزام به اردوهای فرهنگی و تفریحی و همچنین حمایت از تحصیلات دانشگاهی، تلاش میکند تا چرخه فقر را شکسته و فرصتهای برابر تحصیلی را برای تمامی دانش آموزان تحت حمایت فراهم سازد.
وی خاطر نشان کرد: جشن عاطفهها یکی از مهمترین برنامههای حمایتی در آستانه سال تحصیلی است که مردم عزیز و خیرین با مشارکت و پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی، یاریگر دانشآموزان در تأمین نیازهای ضروری تحصیلیشان خواهند بود.
الهیراد افزود: سال گذشته به همت خیرین نیک اندیش بیش از ۱۶ میلیارد ریال کمک نقدی و کالایی جمعآوری شد و امسال پیشبینی میکنیم این میزان به حدود ۲۵ میلیارد ریال برسد.
مدیر کل کمیته امداد استان افزود: برای مشارکت در این امر خیر، هموطنان گرامی میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۶۱۰ واریز نمایند. همچنین امکان واریز از طریق کد دستوری#۰۵۸ *۸۸۷۷*نیز فراهم است.