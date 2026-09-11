آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵، امروز جمعه ۲۰ شهریور با حضور بیش از ۱۳۷ هزار متقاضی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ ، ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی حضور دارند که از این تعداد ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد هستند.

این آزمون در ۱۰۸ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۲۰۷ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور در حال برگزاری است و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

همچنین امروز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) نیز در حال برگزاری است .

در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ، ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقا ضی در این آزمون حضور دارند که از این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند.

این آزمون در ۹۷ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۱۴۱ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور در حال برگزاری است و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

در آزمون کاردانی به کارشناسی ، گروه‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر، علوم کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی حضور دارند .

در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) نیز ، ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی حضور دارند که از این تعداد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.

این آزمون در ۳۳ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۸۵ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور در حال برگزاری است و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.