سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از تشدید اقدامات ایمنی و نظارتی در محور‌های مواصلاتی استان با هدف کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی تردد، همزمان با افزایش سفر‌ها و تردد‌های جاده‌ای در روزهای پایانی شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: با توجه به افزایش سفر‌های برون‌شهری و پیش‌بینی افزایش تردد در محور‌های مواصلاتی استان در روز‌های پایانی شهریور، مجموعه راهداری با انجام اقدامات پیشگیرانه و افزایش حضور گشت‌های راهداری، تلاش کرده است شرایط ایمن‌تری را برای کاربران جاده‌ای فراهم کند.

ذاکر افزود: در این رابطه، تعداد ۳۰ اکیپ راهداری در محور‌های مواصلاتی استان فعال شده و گشت‌های راهداری با حضور مستمر در محور‌های پرتردد، ضمن پایش وضعیت راه‌ها، نسبت به شناسایی و رفع موارد مخاطره‌آمیز و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای اقدام می‌کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: همچنین در راستای اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی و پیشگیری از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، ایستگاه نوشیدنی و استراحت در محور‌های پرتردد استان برپا می‌شود تا به مسافران و رانندگان خدمت رسانی کند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به خستگی و خواب‌آلودگی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در وقوع سوانح رانندگی تأکید کرد: هدف از برپایی این ایستگاه‌ها، فراهم کردن فرصتی برای توقف کوتاه، تجدید قوا و افزایش هوشیاری رانندگان است و از رانندگان درخواست می‌شود در صورت احساس خستگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در محل‌های ایمن توقف کنند.

به گفته ذاکر در کنار افزایش گشت‌های راهداری و برپایی ایستگاه‌های نوشیدنی، اقدامات دیگری از جمله دو هزار و ۹۸۷ کیلومتر خط‌کشی، چهار هزار و ۳۵۰ مورد نصب و به‌روزرسانی علائم و تابلو‌های ایمنی و ۴ مورد رفع نقاط و موارد پرحادثه نیز در سال جاری در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها انجام شده است.

وی افزود: اطلاعات حاصل از پایش تردد‌ها نیز به‌صورت مستمر بررسی می‌شود و در صورت افزایش حجم تردد در هر یک از محور‌های استان، تمهیدات لازم برای افزایش حضور نیرو‌های راهداری و تقویت گشت‌های نظارتی در آن محور اتخاذ خواهد شد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی تأکید کرد: کاهش تصادفات و حفظ جان کاربران جاده‌ای نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی و مهم‌تر از آن، همراهی رانندگان است و رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه به علائم و تابلو‌های جاده‌ای و استراحت کافی پیش از رانندگی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سوانح داشته باشد.