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در یکصد و نودو چهارمین شب از شبهای همدلی مردم استان اصفهان همچنان در سنگر خیابان در دفاع از وطن پرچم سه رنگ ایران را در دست دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این قرار شبانه از تجمعهای حماسی در سراسر استان مردم میدان دار دفاع از وطن و حمایت از نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی هستند.
شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران بر مقابله با توطئههای دشمن آمریکایی صهیونی تا رسیدن به پیروزی نهایی در میدان تاکید دارند.
مردم مبعوث شده در میدان میگویند دشمن را همانطور که در میدان نظامی شکست دادیم در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهیم داد.