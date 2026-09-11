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بازیکن مغضوب استقلال تهران با عذرخواهی از سرمربی این تیم گفت: اشتباهم را قبول دارم و امیدوارم با برطرف شدن مشکلات، هر چه زودتر به جمع تیم بازگردم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صالح حردانی پس از برتری یک بر صفر تیمش در بازی برابر پیکان و در جمع خبرنگاران گفت: خدا را شکر توانستیم سه امتیاز این بازی را به دست بیاوریم. بالاخره یک اتفاق ناخواسته درون خانواده رخ داد و اگر باعث رنجش همبازیان و کادر فنی شدم، از سهراب بختیاریزاده عذرخواهی میکنم.
وی ادامه داد: این نخستین بار است که در چنین شرایطی قرار میگیرم. ناخواسته فشار زیادی روی بازیکن وجود دارد، ضربان بالا میرود و فشار مسابقه زیاد است و من اشتباه کردم. اشتباه خودم را میپذیرم و دوست ندارم برای تیم حاشیه درست کنم و به خودم چنین اجازهای نمیدهم که به استقلال و هواداران عزیز بیاحترامی کنم یا برای تیم حاشیه ایجاد شود.
حردانی درباره وضعیت انضباطی خود نیز گفت: من به کمیته انضباطی رفتم و صحبتهایم را انجام دادم. تابع دستورات و تصمیمات باشگاه هستم. دوست ندارم مسائل شخصی را اینجا مطرح کنم و فکر میکنم این موضوع نباید در فضای عمومی مطرح شود.