مردم نسیم‌شهر در صد و نود و چهارمین اجتماع شبانه خود، شکار شناور زیرسطحی هوشمند و بدون‌سرنشین آمریکایی در ورودی تنگه هرمز را نشانه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در واکنش به اقدام رزمندگان کشورمان در شکار شناور زیرسطحی هوشمند و بدون‌سرنشین آمریکایی در ورودی تنگه هرمز، گفتند: این اقدام پیامی روشن به جهان مخابره کرد و با به چالش کشیدن اعتبار نظامی آمریکا، نشان داد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بالایی برخوردارند و بر آبراه راهبردی تنگه هرمز تسلط دارند.