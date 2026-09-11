استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری رویداد ایران جان در استان گفت: این رویداد از ۲۴ تا ۳۰ شهریور ماه برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های جامعه و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، تولید و جاذبه‌های گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در آیین رونمایی از پوستر روز صنعت با تاکید بر اهمیت جایگاه تولید در اقتصاد کشور اظهار کرد:اگر چه یک روز از سال به عنوان روز صنعت نامگذاری شده است اما برای ما همیشه روز صنعت و تولید است و پیگیری‌هایی که از بانک ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود همگی در راستای حمایت از صنعت و تولید قرار دارد.

وی افزود: انتخاب یک روز خاص در هفته تحت عنوان سه شنبه‌های اقتصادی برای توجه ویژه به تولید و صنعت نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع است و باید مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی به صورت مستمر پیگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌ها و همایش‌های مرتبط با صنعت گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی صرفاً یک اقدام تشریفاتی نیست بلکه اقدامی در راستای نمادسازی، هویت سازی و برند‌سازی محسوب می‌شود و می‌تواند از نظر روحیه بخشی، تشویق فعالان اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سازنده تاثیرگذار باشد.

سرمست همچنین به برگزاری رویداد ایران جان در آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: این رویداد جدید از ۲۴ تا ۳۰ شهریور ماه برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های جامعه و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، تولید و جاذبه‌های گردشگری است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای استان حتی در شرایط جنگ تحمیلی نیز متوقف نشد اظهار کرد:طرح های استان در آن شرایط تعطیل نشدند به طوری که در حال حاضر حدود ۳۵۰ کیلومتر آزادراه در استان در دست اجراست که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در انتخاب صنایع و فعالان نمونه گفت: باید از انتخاب‌های کلیشه‌ای عبور کنیم و در کنار صنعتگران پیشکسوت، از جوانان و بانوان کارآفرین و همچنین واحد‌های دانش بنیان نیز تقدیر و دعوت شود.

وی افزود: اقتصاد آینده به سمت دانش بنیان شدن حرکت می‌کند و شیوه‌های سنتی دیگر به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی و صنعتی آینده نخواهند بود.

سرمست با قدردانی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان آذربایجان شرقی اظهار کرد:کارآفرینانی که در شرایط جنگ تحمیلی تولید را تعطیل نکردند و بر تعهدات خود برای حفظ نیروی انسانی و عدم تعدیل نیرو پایبند ماندند، همچون رزمندگان خط مقدم در عرصه اقتصاد هستند.

وی ادامه داد: حضور مسئولان در واحد‌های صنعتی اهمیت دارد، اما مهمتر از حضور، حل مشکلات این واحد‌ها و انجام واقعی وظیفه تسهیل گری است؛ چرا که بازدید از واحد‌های تولیدی زمانی ارزشمند خواهد بود که به رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.

استاندار آذربایجان شرقی یکی از چالش‌های برخی واحد‌های تولیدی را تک نسلی بودن آن‌ها عنوان کرد و گفت: برخی کارآفرینان و صنعتگران در انتقال تجربه، مدیریت و صنعت خود به نسل‌های بعدی با مشکل مواجه هستند و باید برای تداوم فعالیت و انتقال این ظرفیت‌ها به نسل آینده برنامه ریزی شود.

سرمست با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی اخیر گفت:در این روز‌ها مهمترین دغدغه مدیریت استان این بود که اجازه ندهیم شهروندان احساس جنگ کنند و جامعه در آرامش و ثبات به زندگی خود ادامه دهد.

وی این موفقیت را نتیجه یک کار تیمی و گروهی دانست و افزود: همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف باعث شد آرامش جامعه حفظ شود و فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و توسعه‌ای استان نیز ادامه پیدا کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تداوم حمایت مدیریت استان از فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همواره در کنار تولید و صنعت خواهیم بود و تلاش می‌کنیم با پیگیری مشکلات و تسهیل مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی، زمینه تقویت تولید و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.