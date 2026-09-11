معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: اجرای طرح آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی و ارتقای کیفیت آب شرب به ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدمجتبی علوی مقدم گفت: این طرح از مصوبات سفر دولت به استان است و با هدف تامین کسری آب شهر‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: حفر و تجهیز ۴۱ حلقه چاه، احداث ۲۹۹ کیلومتر خط انتقال، ۱۴۳ هزار مترمکعب مخزن، ۲۶۶ کیلومتر شبکه توزیع، ۱۰ ایستگاه پمپاژ و ۲۹ کیلومتر خط برق رسانی در قالب این طرح پیش بینی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: تامین زیرساخت‌های آب و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن نیز در استان دنبال می‌شود که برای اجرای آن ۱۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی افزود: این طرح تامین زیرساخت‌های آب و فاضلاب ۲۶ هزار واحد مسکونی در قالب ۳۳ سایت را شامل می‌شود و اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علوی مقدم اظهار کرد: برای اجرای این طرح حفر ۲۴ حلقه چاه، احداث ۱۱۶ کیلومتر خط انتقال، ۲۷ هزار مترمکعب مخزن ذخیره، ۲۲۲ کیلومتر شبکه توزیع آب و ۹۰ کیلومتر شبکه فاضلاب پیش بینی شده است.

وی ظرفیت تاسیسات فاضلاب این طرح را پنج هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز اعلام کرد.

علوی مقدم همچنین از نیاز اعتباری برای احداث پست ۱۳۲ کیلوولت نهضت ملی مسکن بجنورد در ارکان خبر داد و اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح تامین برق پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی افزود: برای احداث پست هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و برای تغذیه آن نیز یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی همچنین از اجرای طرح احداث مخازن ذخیره آب شرب شهری خبر داد و گفت: هدف این طرح تامین کسری مخازن ذخیره آب در شهر‌های استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: در این طرح احداث ۱۸ باب مخزن در ۱۹ شهر با ظرفیت مجموع ۶۱ هزار مترمکعب پیش بینی شده و برای اجرای آن ۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

علوی مقدم اظهار کرد: طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بجنورد نیز از مصوبات سفر دولت به خراسان شمالی است که با هدف افزایش پوشش جمعیت و متناسب سازی ظرفیت شبکه با رشد جمعیت اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح اکنون ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: طرح ایجاد مرکز دیسپاچینگ و اجرای سیستم تله متری و اسکادا نیز با هدف مدیریت استحصال، انتقال، توزیع و ذخیره آب در استان در حال اجراست.

وی افزود: این طرح تاکنون پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای اجرای آن ۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

علوی مقدم تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب، مدیریت منابع محدود آب و تکمیل طرح‌های نیمه تمام از اولویت‌های مهم عمرانی خراسان شمالی است و تامین و تخصیص به موقع اعتبارات نقش تعیین کننده‌ای در سرعت گرفتن این طرح‌ها دارد.