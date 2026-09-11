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وزیر ارتباطات در نشست نظارتی سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیادهسازی زیستبومهای دیجیتال دولت هوشمند را ضرورت راهبردی برای کشور دانست و تأکید کرد: همه برنامههای وزارت ارتباطات باید ذیل این زیستبومها تعریف و اجرا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه نظارتی سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان ستادی و معاونان و مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.
اجرای «ایرانبوم»؛ ضرورت راهبردی کشور
سیدستار هاشمی در این جلسه، پیادهسازی زیستبومهای دیجیتال دولت هوشمند را یک ضرورت راهبردی برای کشور دانست و تأکید کرد همه برنامههای وزارت ارتباطات باید ذیل این زیستبومها تعریف و اجرا شوند.
وی با اشاره به قانون الزام و اقداماتی که با محوریت و مدیریت معاون اول قوه قضائیه در حال انجام است، افزود: این اقدامات از جمله برنامههای اساسی کشور به شمار میرود که میتواند در رفع بسیاری از مشکلات حوزه شفافیت و مالکیت اموال غیرمنقول مؤثر باشد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: اجرای این قانون و سایر اقدامات مرتبط نیز باید در چارچوب معماری زیستبومهای دولت دیجیتال و با رویکرد یکپارچه دنبال شود.
هوشمندسازی انرژی با گزارشهای مستمر دنبال شود
هاشمی همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و اقدامات انجامشده برای هوشمندسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مجموعه وزارت ارتباطات، بر تداوم این اقدامات تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.
وی خواستار ارائه گزارشهای مستمر و هفتگی از روند اجرای این برنامه شد و گفت باید از اقدامات انجامشده، گزارشهای ملموس و قابل استفادهای استخراج شود تا سایر بخشهای دولت نیز بتوانند از این تجربه برای مدیریت مصرف انرژی استفاده کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به پروژه «ابر دولت» بر اجرای اقدامات این بخش مطابق برنامه زمانبندی تأکید کرد و گفت انتظار میرود مرکز داده مشهد بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی این پروژه، در اسرع وقت به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین دورکاری و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز آن را از دیگر موضوعات مهم دانست و بر پیگیری جدی این برنامه تأکید کرد.
هاشمی با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی نیز اعلام کرد یک روز در هفته بهعنوان «روز بدون وسیله نقلیه» معرفی خواهد شد و مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات، از جمله وزیر، برای حضور در محل کار از وسایل حملونقل عمومی استفاده خواهند کرد.
«ایرانبوم» در آستانه ورود به مرحله اجرا
در ابتدای این نشست، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارشی از پروژههای در دست اجرا و برنامههای پیشروی این سازمان ارائه کرد.
صدر با اشاره به مطالعات انجامشده برای شکلگیری زیستبومهای دیجیتال دولت گفت: مطالعات و تحقیقات مربوط به هشت زیستبوم نهایی شده است و در صورت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، این زیستبومها آماده ورود به مرحله اجرا و انجام اقدامات قانونی برای عملیاتیسازی با مشارکت بخش خصوصی و سایر ذینفعان هستند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به پروژه «ایرانپاس» از انجام فراخوان این پروژه خبر داد و ابراز امیدواری کرد برنده آن طی یک ماه آینده انتخاب و فرآیند اجرایی پروژه آغاز شود.
ارائه گزارش هوشمندسازی انرژی و پنجره واحد کسبوکارها
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخش دیگری از گزارش خود، به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی انرژی اشاره کرد و گفت تمامی ساختمانهای تابعه وزارت ارتباطات به سامانه مربوط متصل شدهاند و گزارش مدیریتی ارزشمندی درباره نحوه مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی تهیه شده است.
وی افزود: اقدامات لازم برای فراهم کردن زیرساختهای حقوقی و قانونی اتصال سایر ساختمانهای دستگاههای دولتی به این سامانه نیز در حال پیگیری است.
صدر همچنین درباره ایجاد پنجره واحد ارتباط کسبوکارها با دولت توضیح داد: این سامانه با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات آماده شده و قرار است با سامانه «نوآفرین» ادغام شود تا ارتباط دولت و کسبوکارها از طریق یک پنجره یکپارچه تسهیل شود.
وی در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و تکالیف مرتبط با برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.
در ادامه این نشست، مدیران و معاونان سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گزارشی از برنامههای جاری و چشمانداز فعالیتهای این سازمان در حوزههای تخصصی خود ارائه کردند.
معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز با بررسی مستند برنامهها و اقدامات سازمان فناوری اطلاعات، دیدگاهها، پرسشها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد این مجموعه مطرح کردند.
سلسله نشستهای نظارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت مستمر و هفتگی برگزار میشود و در این نشستها عملکرد مجموعههای مختلف وزارتخانه با حضور سیدستار هاشمی و تیم تخصصی وی، بهصورت کارشناسی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.