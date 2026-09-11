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مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۳۵۵ نفر در استان با اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن نامدار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۳۵۵ نفر در خراسان شمالی موفق به اهدای خون شدهاند که هزار و ۸۴ نفر از آنان بانوان بودهاند.
وی افزود: همچنین چهار هزار و ۷۴۳ نفر از اهداکنندگان خون استان در این مدت جوانان زیر ۳۵ سال بودهاند که مشارکت این گروه سنی در تامین ذخایر خونی استان اهمیت زیادی دارد.
نامدار ادامه داد: تامین خون مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی استان امری حیاتی است و با توجه به اینکه امکان ذخیره سازی خون برای مدت طولانی وجود ندارد، استمرار حضور اهداکنندگان برای تامین نیاز بیماران ضروری است.
وی افزود: همزمان با شیوع بیماری آنفلوانزا و افزایش سفرهای پایان تعطیلات تابستانی، میزان مراجعه مردم برای اهدای خون کاهش یافته و این موضوع میتواند در تامین ذخایر خونی استان تاثیرگذار باشد.
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان شمالی افزود: نیاز به همه گروههای خونی در بیمارستانها و مراکز درمانی استان همیشگی است و بیماران در شرایط مختلف از جمله اعمال جراحی، حوادث، درمان بیماریهای خاص و سایر موارد درمانی به فرآوردههای خونی نیاز دارند.
نامدار گفت: کاهش حضور اهداکنندگان در مراکز خونگیری میتواند روند تامین خون و در نهایت فرآیند درمان برخی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد، از این رو انتظار میرود افراد واجد شرایط، اهدای خون را در برنامه خود قرار دهند.
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسانشمالی با اشاره به شیوع بیماریهای فصلی اظهار کرد: افرادی که در خصوص امکان اهدای خون در شرایط بیماری خود سوال دارند، میتوانند با مراجعه به مراکز اهدای خون از کارشناسان و همکاران مستقر مشاوره دریافت کنند.
وی افزود: شرایط هر فرد پیش از اهدای خون بررسی میشود و در صورت دارا بودن شرایط لازم، فرد میتواند نسبت به اهدای خون اقدام کند.
نامدار تاکید کرد: سلامت اهداکننده و دریافتکننده خون در اولویت قرار دارد و فرایند اهدای خون پس از بررسی شرایط فرد و تایید کارشناسان انجام میشود.
وی با اشاره به فعالیت مراکز اهدای خون خراسانشمالی گفت: مرکز اهدای خون بجنورد و شیروان از شنبه تا پنجشنبه فعال هستند و مردم میتوانند در روزهای فعالیت این مراکز برای اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسانشمالی افزود: مرکز اهدای خون اسفراین روزهای دوشنبه و سهشنبه و مرکز آشخانه نیز روزهای یکشنبه فعال است.