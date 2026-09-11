فعالیت آتشفشانی در اندونزی ادامه دارد و چهار آتشفشان اندونزی از جمله آناک کراکاتائو، در مجموع دست‌کم ۱۳ بار فوران کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مرکز شناسایی آتشفشان و کاهش مخاطرات زمین‌شناختی اندونزی اعلام کرد، کوه «ایبو» در استان ملوکوی شمالی ۶ بار، «ایلی لوتولُک» در نوسا تنگارای شرقی ۴ بار، «سمرو» در جاوه شرقی ۲ بار و آناک کراکاتائو یک بار فوران کرده‌اند.

مقام‌های اندونزی همچنین با توجه به ادامه فعالیت آناک کراکاتائو، آمادگی‌ها برای مقابله با احتمال وقوع سونامی در سواحل استان لامپونگ در سمت جزیره سوماترا را افزایش داده‌اند.

در همین حال، وزارت بهداشت اندونزی از ثبت ۶۸ هزار و ۹۱۹ مورد عفونت حاد تنفسی در ۲۳ شهرستان و منطقه در استان‌های لامپونگ، بانتن، جاکارتا و جاوه غربی خبر داد که تحت تأثیر خاکستر آتشفشانی آناک کراکاتائو قرار گرفته‌اند.

مقام‌های بهداشتی به ساکنان مناطق آسیب‌دیده توصیه کرده‌اند هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند و تا حد امکان از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.