معرفی برترینهای انتخابی کشتی فرنگی المپیک دانشآموزی
رقابتهای انتخابی کشتی فرنگی المپیک دانشآموزی ۲۰۲۶ (ژیمنازیاد برزیل) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
۴۵ کیلوگرم: ۱- علیاصغر صبورینژاد (کهگیلویه و بویراحمد) ۲- مازیار شاهباز نژاد (خوزستان) ۳- محمد بزرگی (قم)
۴۸ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد علی رضاپور (کرمان) ۲- امیرمحمد صفادوست (خراسان رضوی) ۳- امیرحسین ضباطی (بوشهر) ۳- محمدجواد عیسی پره (اصفهان) ۵- امیرعلی عباسی (مازندران) ۵- محمدصدرا زاهد (اردبیل) ۷- ابراهیم مهمدی (خوزستان) ۸- سجاد محمدی (منطقه آزاد اروند) ۹- زانا محمدی سرواله (کردستان) ۱۰- علی بزرگی (قم)
۵۱ کیلوگرم: ۱- علی چیتگران (مازندران) ۲- حسین ابراهیمی (قم) ۳- مازیار خاکباز (لرستان) ۴- بنیامین امیدیان (خوزستان) ۵- محمدمهدی سعادتمند (گلستان)
۵۵ کیلوگرم: ۱- بنیامین رستکار (فارس) ۲- محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) ۳- امیرمهدی حاجی وند (خوزستان) ۳- محمدامین آذرپیرا (کرمان) ۵- سبحان میرزایی (تهران) ۵- یوسف زارعی (بوشهر) ۷- محمدهادی شعبانی زاده (اصفهان) ۸- امیر رضا علیزاده (مازندران) ۹- محمدمبین مردی (قم) ۱۰- امیرحسین خانی (قم)
۶۰ کیلوگرم: ۱- یاسین تباشیر (خوزستان) ۲- سوشیانت حسن پور (خوزستان) ۳- امیر کاظمی (خوزستان) ۳- حمیدرضا اسکندری (قم) ۵- وحید عشیری (خوزستان) ۵- امیرعلی زارع پور (کهگیلویه و بویراحمد) ۷- محمدمهدی رجایی (لرستان) ۸- علی اصغر زعفرانی (تهران) ۹- امیر علی گودرزی (تهران) ۱۰- امیر علی شول (کرمان)
۶۵ کیلوگرم: ۱- آرمین قولی گله (خوزستان) ۲- ابوالفضل ظهیری (اصفهان) ۳- حامد دهقان زاده (خوزستان) ۳- مهدی نوروزی (چهارمحال و بختیاری) ۵- امیرسام جعفری راد (مازندران) ۵- امیرعلی احمدی (تهران) ۷- امیررضا بهبودی (خراسان رضوی) ۸- آرش صمیمی یکتا (فارس) ۹- متین رضایی فر (تهران) ۱۰- کوروش شفیعی (اصفهان)
۷۱ کیلوگرم: ۱- اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) ۲- رضا جلیلی (لرستان) ۳- سیدمحمد نجفی (یزد) ۳- اشکان پشتام (تهران) ۵- بنیامین شکارچی (ایلام) ۵- نیما بیرانوند (لرستان) ۷- مسعود لک جای قلعه (اصفهان) ۸- محمدرضا موسوی (خوزستان) ۹- امیررضا یوسف آبادی (خوزستان) ۱۰- ابوالفضل آگهی (فارس)
۸۰ کیلوگرم: ۱- یاسین واحدالحسینی (خراسان رضوی) ۲- سیداسماعیل نبوی (مازندران) ۳- امیرعلی رضایی (اصفهان) ۳- ابوالفضل عباسی (مازندران) ۵- سیدمحمدمحسن حسینی (تهران) ۵- امیرحسام قلیپور (مازندران) ۷- آرمین نقابزاده (گلستان) ۸- محمدامیر رشیدی (خوزستان) ۹- سیدمحمدجواد محمدی (اصفهان) ۱۰- نیما مهمدی (خوزستان)
۹۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل صحت (اصفهان) ۲- سیدسامان حسینی (خراسان رضوی) ۳- مهدی غلامیان (فارس) ۳- امیرحسین بختیارنژاد (البرز) ۵- ارشیا حیدری (خوزستان) ۶- علیرضا سلطانی (تهران) ۷- عرشیا محمدی (مازندران) ۸- فرشید روحی (اردبیل) ۹- امیرمحمد هاشمپور (تهران) ۱۰- محمدکیان گراوند (لرستان)
۱۱۰ کیلوگرم: ۱- ادریس شعاعی (خراسان رضوی) ۲- احسان میرزایی (بوشهر) ۳- مهیار محمدزاده (تهران) ۳- ارشیا اشاقه (منطقه آزاد اروند) ۵- سهیل سراج (تهران) ۵- برهان صوفینژاد (گیلان) ۷- مهدی کاظمی (لرستان) ۸- سبحان کریمی (اصفهان)