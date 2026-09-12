به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در فصل برداشت سیب درختی بهاره شهرستان سمیرم مقصد گردشگرانی از گوشه وکنار کشور شده است.

کیفیت وطعم سیب درختی سمیرم که از شهرت جهانی برخوردار است نوید دهنده حضور گردشگران ومسافرانی است که سیب این منطقه را از کیفیت بالایی برخوردار می‌دانند.

شهرستان سمیرم به واسطه جاذبه‌های طبیعی هم مقصد طبیعت گردی است و هم با دارا بودن بیش از ۲۴ هزار هکتار باغ انواع سیب در زمینه سیب با کیفیت معروف است.

شهرت سیب سمیرم نه تنها در داخل کشور بلکه خارج از کشور هم شناخته شده است.

در سمیرم علاوه بر محصول سیب در جنوب این شهرستان کشاورزانی هم به واسطه آب و هوای مناسب و زمین حاصل خیز برنج می‌کارند که برنج این شهرستان هم از کیفیت بالایی برخوردار است.

سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.