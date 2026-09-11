اسماعیل کارتال، سرمربی فوتبال فنرباغچه در اتفاقی غیرمنتظره پس از تساوی مقابل رم در نخستین بازی این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، از سمت خود استعفا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل کارتال پس از تساوی ۱ - ۱ شب گذشته فنرباغچه مقابل رم در فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، از سمت خود به عنوان سرمربی این تیم استعفا کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که فنرباغچه آغاز خوبی در سوپرلیگ ترکیه نداشته و در حال حاضر با کسب ۶ امتیاز از چهار بازی، در رده نهم جدول قرار دارد.



کارتال، سرمربی فنرباغچه با اشاره به شرایط دشوار باشگاه تاکید کرد، هدف او از این تصمیم، باز کردن مسیر برای مدیریت جدید و جلوگیری از سقوط بیشتر تیم است. وی افزود: «با این استعفا، می‌خواهم مسیر را برای باشگاه باز کنم تا بتواند با آرامش بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.»

کارتال که برای سومین دوره هدایت فنرباغچه را بر عهده داشت، در ژوئن ۲۰۲۶ با قراردادی یک‌ساله تا پایان فصل ۲۷-۲۰۲۶ به این باشگاه بازگشته بود. او در این دوره طی ۱۱ مسابقه، ۶ پیروزی، ۲ تساوی و ۳ شکست به ثبت رساند.

عزیز ییلدیریم، رئیس فنرباغچه، دقایقی پس از اعلام استعفای کارتال مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد و گفت کارتال همچنان سرمربی تیم است. ییلدیریم همچنین فاش کرد که در جریان مسابقه بطری‌ای به سمت سرمربی پرتاب شده و فشار‌های ایجادشده روی او در تصمیمش تأثیر داشته است.

به این ترتیب، استعفای کارتال وارد مرحله‌ای عجیب شده؛ او اعلام کرده کنار می‌رود، اما رئیس باشگاه می‌گوید همچنان به کارش ادامه خواهد داد. آینده نیمکت فنرباغچه حالا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.