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دولت یمن در صنعا، ساعاتی پس از آنکه نیروهای یمنی کنترل شهر و بندر راهبردی المخا در سواحل دریای سرخ را به دست گرفتند، از آغاز مجدد فعالیت این بندر خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارتخانههای دارایی، اقتصاد و حمل و نقل دولت «تغییر و سازندگی» یمن در بیانیهای از اعطای امتیازات به کشتیهای کانتینری و محمولهها در روزهای آینده در بنادر دریای سرخ از جمله بندر المخا خبر دادند.
در این بیانیه آمده است که این امتیازات شامل کاهش تا ۵۰ درصدی هزینههای کشتی و کانتینر، مالیات، عوارض گمرکی و سایر هزینهها میشود.
این اقدام با هدف تشویق نمایندگان کشتیرانی به واردات از طریق بنادر دریایی برای جلوگیری از هزینههای گزاف و غیرقانونی در مناطقی که به عنوان مناطق اشغالی توصیف شده است، انجام میشود.
در این بیانیه از بازرگانان، تجار و شرکتهای کشتیرانی خواسته شده است تا از این امتیازات استفاده کنند.
منابع نظامی در دولت مستعفی یمن روز پنجشنبه اعلام کردند که جنبش انصارالله موفق شده کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرد که این امر کنترل انصارالله را بر تنگه راخبردی «بابالمندب» به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان بهشدت افزایش میدهد.