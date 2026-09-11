صدها نفر از مزدوران سعودی که از مناطق درگیری با رزمندگان یمنی فرار کرده بودند؛ در ساعات گذشته تلاش داشتند وارد شهر عدن شوند؛ اما شبه‌نظامیان استان‌های جنوبی (همسو با امارات) مانع ورود آن‌ها به شهر شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این میان منابع یمنی از درگیری شدید میان آنها خبر می‌دهند.

برخی کاربران یمنی نیز نوشته‌اند که اداره امنیت عمومی شهر عدن شرط کرده است که نیرو‌های فراری پیش از وورد به شهر باید سلاح‌ها و تجهیزات خود را تحویل دهند که این موضوع نیز با مخالفت مزدوران فراری مواجه شده است.

در شهر لحج در جنوب یمن نیز شرایط مشابهی گزارش شده است و نیرو‌های محلی مانع ورود عناصر فراری از مناطق درگیری به این شهر شده‌اند.

از سوی دیگر منابع خبری از تسلط نیرو‌های ارتش و انصارالله یمن بر جزیره «میون» که دقیقا در گلوگاه باب‌المندب قرار گرفته است، خبر می‌دهند؛ با تسلط بر این جزیره، باب‌المندب به طور کامل تحت اشراف نیرو‌های دولت صنعاء قرار گرفته است.