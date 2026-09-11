پخش زنده
امروز: -
معاون وزارت امور خارجه در سفر به مسکو با معاون وزارت خارجه روسیه در حوزه کشورهای مشترک المنافع دیدار و درباره تحولات منطقه و همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار درباره «برخی از مهمترین موضوعات پیرامونی» تبادل نظر شد.
مناسبات دوجانبه، تحولات قفقاز، مساله اوکراین و همکاریهای منطقهای از مهمترین موضوعاتی بود که در این دیدار بررسی شد.
سبحانی با اشاره به تحولات ماههای اخیر، به ویژه عملیات تجاوزکارانه «رژیم آمریکا» و رژیم صهیونیستی و استقامت بینظیر مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقابل تهاجم خارجی، رویکرد اصولی ایران در وضع کنونی را تشریح کرد.
دو طرف با اشتراک نظر بر اینکه مسائل حوزه پیرامونی باید با مشارکت کشورهای همین منطقه حل و فصل شود، بر پیشبرد همکاریهای جمعی در راستای ثبات و امنیت منطقهای، به ویژه در قالب ۳+۳ به عنوان یک ظرفیت تعامل چند جانبه تاکید کردند.
کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو و الکسی پاولووسکی مدیرکل دپارتمان دوم آسیای وزارت خارجه روسیه نیز در این دیدار حضور داشتند.