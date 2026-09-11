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وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن، و پایان محاصره غیرقانونی و غیرانسانی این کشور تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه وزارت امور خارجه که بامداد ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: جمهوری اسلامی ایران بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر لزوم احترام به استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن، و خاتمه محاصره غیرقانونی و غیرانسانی این کشور تاکید میکند. بدون تردید، امنیت و ثبات در غرب آسیا و منطقه دریای سرخ بدون رعایت حقوق حقه و کرامت مردم بزرگ یمن حاصل نخواهد شد.
در این بیانیه تأکید شده است: آنچه در حال حاضر در یمن در حال وقوع است، نمیتوان از تحولات بیش از یک دهه اخیر جدا دانست. ملت بزرگ و شریف یمن بهعنوان میراثداران تمدنی درخشان و تاریخی که همواره نقشی تعیینکننده و پرافتخار در تاریخ منطقه و جهان داشتهاند، حق دارند به دور از فشار و ارعاب و محاصره ظالمانه، زندگی عزتمندانهای داشته باشند و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی آنها کاملاً محترم شمرده شود.
وزارت امور خارجه در این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مصالح امت اسلامی - به ویژه در وضعیتی که منطقه غرب آسیا با شرارت، ظلم و توسعهطلبی بیسابقه رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا مواجه است - یادآور میشود که حل مسائل مرتبط با یمن از طریق ادامه محاصره و یارکشی نظامی ممکن نیست.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بر لزوم از سرگیری فوری گفتوگو بر مبنای نقشه راه توافقشده و اجرای مفاد آن تأکید میکند و آماده هرگونه مساعی جمیله در این مسیر است.