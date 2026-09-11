به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، ستاره مرشدی موی تای کار اصفهانی و مهدی عبدی با کسب دو نشان طلای بخش تاتامی بزرگسالان، برای نخستین‌بار در تاریخ موی‌تای ایران در مسابقات جهانی قهرمان شدند.

مسابقات جهانی موی‌تای با حضور ۱۰۴ کشور در کوزوو برگزار شد و برای ایران با دو طلای تاریخی به پایان رسید.

مهدی عبدی در وزن ۸۶- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان عربستان، آلبانی و عراق به نشان طلا رسید. همچنین ستاره مرشدی در وزن ۵۴- کیلوگرم با شکست نمایندگان امارات و لهستان، دومین طلای ایران را کسب کرد تا سرود جمهوری اسلامی ایران دو بار در سالن مسابقات طنین‌انداز شود.

این برای نخستین‌بار بود که مبارزات بخش تاتامی به مسابقات جهانی بزرگسالان اضافه شد و ایران در همان نخستین حضور، هر دو نماینده خود را روی سکوی قهرمانی دید.