به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداده کل ورزش و جوانان استان اصفهان این اردو که از ۱۸ مردادماه در اصفهان در حال برگزاریست تا امروز ادامه دارد، به همین منظور هیئت ووشو استان اصفهان توسط علی هادی دبیر این هیات، از اعضای تیم ملی تالوی جوانان ایران تجلیل کردند.

تیم ملی خود را برای حضور مقتدرانه در المپیک ۲۰۲۶ جوانان داکار آماده می‌کند که تیمور بنی طالبی و علیرضا غفار از اصفهان به عنوان سرمربی، امیررضا طاهری (از اصفهان) و آرش پهالی (از مازندران) اعضای تیم ملی هستند.