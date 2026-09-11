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رئیس هیئت مذاکرهکننده ملی یمن اطمینان داد که آزادی حمل و نقل دریایی و تجارت بینالمللی در دریای سرخ و باب المندب، امن و بدون وقفه است و جامعه جهانی نباید درباره آنها نگرانی داشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس هیئت مذاکره کننده ملی یمن گفت: اقدامات نیروهای مسلح کشور در برخی مناطق ساحلی، یک عملیات ملی در چارچوب اثبات حاکمیت یمن است.
«محمد عبدالسلام» تاکید کرد که جمهوری یمن هیچ گونه طمعی نسبت به هیچ یک از کشورهای همسایه، اعم از عربی و اسلامی و چه هیچ کشور دیگری در جهان ندارد.
او افزود: صلح حقیقی، عادلانه و شرافتمندانه، انتخاب راهبردی ما بوده و خواهد بود.»
رئیس هیئت مذاکرهکننده ملی یمن اطمینان داد که آزادی حمل و نقل دریایی و تجارت بینالمللی در دریای سرخ و باب المندب، امن و بدون وقفه است و جامعه جهانی نباید در مورد آنها نگرانی داشته باشد.
او اظهار داشت که عملیات کنونی، همانطور که پیشتر اعلام شد، هدفمند است و در چارچوب دفاع قرار میگیرد.
خبرنگار المیادین در یمن روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح یمن موفق شدند کنترل مناطق مهم و پایگاههای نظامی را در منطقه ساحلی المخا در غرب استان تعز، به دست بگیرند.
او تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن، کنترل اردوگاه خالد، اردوگاه جبل النار و مقر نیروهای نظامی در ساحل غربی را به دست گرفتهاند.
نیروهای مسلح یمن همچنین کنترل الخوخه و حیس در بخش جنوبی استان ساحلی الحدیده در دریای سرخ و الوازعیه در تعز را به دست گرفتند.
بر اساس گزارش المیادین، مساحت کل الخوخه و حیس بیش از ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است.
بر اساس گزارش المیادین، نیروهای مسلح یمن پس از حملات پیشگیرانه علیه مراکز تجمع نیروهای تحت حمایت عربستان در چندین استان، درحال نبرد با آنها هستند.
در همین حال، عربستان سعودی برای پشتیبانی و تقویت نیروهای نظامی خود، حملات هوایی علیه تعدادی از استانها از جمله مارب، الجوف، تعز و الحدیده انجام داده است.