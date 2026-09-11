به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های ماهواه‌ای ستونی متراکم از دود سیاه بر فراز جنوب مدینه در عربستان سعودی را نشان می‌دهد و گزارش‌های منتشرشده با استناد به داده‌های ماهواره‌ای، از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از تأسیسات مرتبط با خط لوله نفت شرق ـ غرب عربستان حکایت دارد.

طبق گزارش‌ها، داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد شدت آتش‌سوزی در این منطقه برای چند ساعت به بیش از ۷۰ مگاوات توان تابشی رسیده است؛ سطحی که به گفته تحلیلگران داده‌های ماهواره‌ای، می‌تواند با نشت قابل توجه نفت خام و آتش‌گرفتن آن تحت فشار بالا مرتبط باشد.

هرچند هنوز بیانیه رسمی از سوی ارتش و انصارالله یمن منتشر نشده است، اما برخی کاربران احتمال حمله موشکی از سمت یمن به این خط لوله راهبردی را بالا دانسته‌اند.

این خط لوله نفت خام را از منطقه بقیق در ساحل خلیج فارس به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند و یکی از مسیر‌های مهم انتقال نفت عربستان برای دور زدن مسیر دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز محسوب می‌شود.