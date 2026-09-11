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الجزایر پس از قطع روابط دیپلماتیک با امارات، حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای ثبتشده در این کشور بست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع الجزایر اعلام کرد: این ممنوعیت از روز پنجشنبه برای هواپیماهای غیرنظامی و نظامی اماراتی اجرا میشود و پروازهای دو طرف را شامل خواهد شد.
این تصمیم پس از قطع روابط دیپلماتیک الجزایر با امارات و متهم کردن ابوظبی به اقدامات «تحریکآمیز یا خصمانه» اتخاذ شده است.
در همین حال وزارت خارجه امارات در بیانیهای با ابراز تاسف از تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک بین ۲ کشور، ابراز امیدواری کرد که این تصمیم موقتی باشد.
بیانیه وزارت خارجه امارات پس از آن منتشر شد که الجزایر اوایل روز پنجشنبه تصمیم خود را برای قطع روابط دیپلماتیک با امارات اعلام کرد و با متهم کردن ابوظبی به افزایش اقدامات تحریکآمیز یا خصمانه، به سفیر امارات ۴۸ ساعت فرصت داد تا خالک الجزایر را ترک کند.
در اولین اظهار نظر رسمی در مورد این تصمیم، «انور قرقاش» مشاور سیاسی رئیس امارات، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روابط دیپلماتیک از طریق عقل، ارتباط و منافع روشن، مدیریت میشود، نه از طریق معماها و اشارههای رمزگذاری شده.»
به نوشته ارم نیوز امارات، تنش بین ۲ کشور ناشی از مسائل سیاسی و منطقهای متعددی است، بهویژه موضعگیری در مورد عادیسازی روابط با رژیم اسرائیل که در این زمینه، امارات از توافقنامههای ابراهیم حمایت میکند، اما الجزایر با آنها مخالف است.
علاوه بر این، حمایت ابوظبی از ادعای مغرب بر صحرای غربی و افتتاح کنسولگری امارات در آن منطقه، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت میکند.