به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ردیاب قیمت سوخت《گس بادی》 (GasBuddy) اعلام کرد که میانگین قیمت ملی گازوئیل در ایالات متحده روز پنجشنبه نخستین بار از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفت.

قیمت‌های بی‌سابقه گازوئیل در حالی است که قیمت‌های آتی نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. نفت خام بزرگترین عامل تعیین کننده قیمت سوخت است.

این در حالی است که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه را کاهش داده است.

گازوئیل زیربنای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جهان است و سوخت کامیون‌ها، قطارها، کشتی‌ها و تجهیزات سنگینی که زنجیره‌های تأمین را فعال نگه می‌دارند، و همچنین صنعت کشاورزی را تامین می‌کند. افزایش قیمت سوخت در سال جاری به شدت بر مصرف‌کنندگانی که از قبل با تورم دست و پنجه نرم می‌کردند، فشار آورده است. این افزایش قیمت به نقطه‌ای دردناک برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و قانونگذاران جمهوری‌خواه که سعی در حفظ اکثریت خود در انتخابات میان‌دوره‌ای دارند، تبدیل شده است.

افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل، با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای و تلاش جمهوری‌خواهان برای متقاعد کردن رای‌دهندگان مبنی بر اینکه سیاست‌های ترامپ در حال بهبود وضع مالی است، تهدیدی برای تشدید تورم است.