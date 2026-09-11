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تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور مقابل سنایچ ساوه به تساوی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،تیم پالایش نفت بندرعباس پنج شنبه شب در دیداری خانگی با نتیجه ۱-۱ برابر سن ایچ ساوه متوقف شد.
مرتضی فرزانیان در نیمه نخست گل پالایش نفت را به ثمر رساند.
تیم پالایش نفت بندرعباس همچنان با ۱۰ امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتسال است.
فولاد هرمزگان، دیگر نماینده استان نیز فردا (۲۰ شهریورماه) مهمان شهرداری ساوه خواهد بود.
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لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با رقابت ۱۴ تیم پیگیری میشود.