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نیویورکتایمز نوشت: فرماندهان آمریکایی درباره کمبود شدید ذخایر تسلیحاتی و ضعف توان پدافندی این کشور در جنگ با ایران به جیدی وَنس هشدار دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک تایمز در خبر اختصاصی مدعی شد: معاون رئیسجمهور آمریکا در اقدامی غیرمعمول، مستقیماً با فرماندهان نظامی در خاورمیانه، اروپا و آسیا تماس گرفته و ارزیابی بیپرده آنها را درباره جنگ با ایران خواسته و آنچه شنید بسیار نگرانکنندهتر از پیام عمومی دولت بود.
فرماندهان هشدار دادند که این جنگ ذخایر حیاتی تسلیحات آمریکا، بهویژه رهگیرهای پاتریوت و موشکهای دوربرد را تخلیه میکند و در عین حال ممکن است توانایی آمریکا برای بازدارندگی چین، روسیه و کره شمالی را تضعیف کند.
ونس همچنین درباره اهداف جنگ، تلفات، توان ایران برای اقدام در تنگه هرمز و تأثیر انتقال سلاح به خاورمیانه بر توان آمریکا پرسیده است
آنها به ونس گفتهاند که ایران مقاومتر از حد انتظار ظاهر شده و حاضر است خسارتهای عظیم را تحمل کند تا اینکه فرو بپاشد.
این گزارش میافزاید ونس پس از این تماسها با نگرانی عمیقی درباره راهبرد جنگ و چشمانداز موفقیت آن، این موضوع را در گفتوگوی خصوصی با ترامپ مطرح کرده است.